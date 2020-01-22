«Ювентус» — «Рома». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Кубка Италии 22 января 2020 года

В среду, 22 января, в поединке четвертьфинала Кубка Италии «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» сыграет с «Ромой». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Рома».

«Ювентус»

Пока что «Ювентус» провел только одну стадию Кубка Италии, когда в 1/8 финала разгромил «Удинезе» — 4:0.

За 20 матчей чемпионата Италии туринская команда завоевала 51 балл, благодаря чему лидирует с отрывом от «Интера» на четыре пункта.

В 15 туре Серии А «Ювентус» в Риме потерпел поражение от «Лацио» (1:3), после чего подопечные Маурицио Сарри выиграли в трех других встречах.

В Лиге чемпионов «зебры» победили «Байер» (2:0). Затем в итальянском первенстве туринцы одержали верх над «Удинезе» (3:1) и «Сампдорией» (2:1).

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22 декабря в битве за Суперкубок «Ювентус» уступил «Лацио» (1:3). А в январе черно-белые обыграли в рамках Серии А «Кальяри» (4:0), «Рому» (2:1) и «Парму» (2:1).

«Рома»

«Рома» также пока что прошла только один раунд Кубка Италии, одолев на выезде «Парму» — 2:0.

Римский коллектив с 38 зачетными баллами расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, опережая пятую строку на три очка.

До победы над «Пармой» римляне поочередно на своей территории были повержены «Торино» (0:2) и «Ювентусом» (1:2). Тем самым они прервали серию из двух поражений подряд.

Вне родных стен «Рома» в этом чемпионате проиграла лишь раз, три встречи закончила мировыми исходами и шесть раз победила. Разница забитых и пропущенных — 18:7.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0