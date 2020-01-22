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    Все новости спорта

    Пройдет ли «Ювентус» «Рому» в Кубке Италии?

    «Ювентус» — «Рома». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Кубка Италии 22 января 2020 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Рома»
    Криштиану Роналду
    В среду, 22 января, в поединке четвертьфинала Кубка Италии «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» сыграет с «Ромой». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Кубок 22 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    Пока что «Ювентус» провел только одну стадию Кубка Италии, когда в 1/8 финала разгромил «Удинезе» — 4:0.

    За 20 матчей чемпионата Италии туринская команда завоевала 51 балл, благодаря чему лидирует с отрывом от «Интера» на четыре пункта.

    В 15 туре Серии А «Ювентус» в Риме потерпел поражение от «Лацио» (1:3), после чего подопечные Маурицио Сарри выиграли в трех других встречах.

    В Лиге чемпионов «зебры» победили «Байер» (2:0). Затем в итальянском первенстве туринцы одержали верх над «Удинезе» (3:1) и «Сампдорией» (2:1).

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    22 декабря в битве за Суперкубок «Ювентус» уступил «Лацио» (1:3). А в январе черно-белые обыграли в рамках Серии А «Кальяри» (4:0), «Рому» (2:1) и «Парму» (2:1).

    «Рома»

    «Рома» также пока что прошла только один раунд Кубка Италии, одолев на выезде «Парму» — 2:0.

    Римский коллектив с 38 зачетными баллами расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, опережая пятую строку на три очка.

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    До победы над «Пармой» римляне поочередно на своей территории были повержены «Торино» (0:2) и «Ювентусом» (1:2). Тем самым они прервали серию из двух поражений подряд.

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    • Вне родных стен «Рома» в этом чемпионате проиграла лишь раз, три встречи закончила мировыми исходами и шесть раз победила. Разница забитых и пропущенных — 18:7.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, а ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

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    «Ювентус» — «Рома». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Кубка Италии 22 января 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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