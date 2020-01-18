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    Сколько голов будет забито в Лондоне?

    «Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Эвертон»
    Карло Анчелотти
    Лондонский «Вест Хэм» примет «Эвертон» в 23 туре английской Премьер-лиги. Матч состоится 18 января на «Олимпийском стадионе». Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Вест Хэм» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Вест Хэм»

    После смены тренера «Вест Хэм» сыграл 3 матча, выиграв два из них. Под руководством Дэвида Мойеса «молотки» обыграли «Борнмут» 4:0 и «Гиллингем» 0:2 в Кубке Англии. Однако в прошлом туре на выезде команда уступила «Шеффилд Юнайтед» 1:0.

    В любом случае дела слегка пошли вверх. До прихода Мойеса «молотобойцы» проиграли 4 домашних поединка подряд, а безвыигрышная серия длилась на протяжении шести выступлений.

    В составе явно не хватает Лукаша Фабьянски, который более уверенно выступает в воротах, чем его коллега. Майкл Антонио и Флипе Андерсон имеют небольшие проблемы со здоровьем, поэтому непонятно, выйдут ли они в старте.

    Календарь и таблица АПЛ

    Примечательно, что три последних матча с участием «Вест Хэма» завершались «всухую». То есть либо хозяева побеждали и не пропускали, либо было наоборот.

    «Эвертон»

    «Эвертон» тоже сменил тренера. У руля команды Карло Анчелотти провел 5 матчей, выиграв 3 из них. В целом «ириски» начали показывать более стабильный футбол.

    В прошлой встрече «синие» выиграли у «Брайтона» (1:0). Однако до этого коллектив потерпел два поражения подряд от «Ливерпуля» 1:0 и «Ман Сити» 2:1.

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  • 15/01/2020

    • Из трех выездов под руководством итальянца «Эвертон» выиграл только один. Но справедливости ради стоит отметить, что последние выездные матчи были непростыми.

    У гостей тоже есть кадровые проблемы, но не такие большие. Команде не помогут Алекс Ивоби и Андре Гомеш.

    Прогноз

    Оба коллектива возглавили новые наставники, которые хотят показывать результат и произвести приятное впечатление. Так что можно ждать бескомпромиссной борьбы.

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    «Эвертон» выиграл две последние очные встречи с одинаковым результатом 2:0. Карло Анчелотти имеет более высокую репутацию, но вот у Мойеса больше побед на счету в очных противостояниях — 3:1 в пользу шотландца.

    3.00 и 2.44 — коэффициенты на победу одной и другой команды. 3.45 букмекеры установили на ничью.

    В последних играх команд в основном забивалось не более трех голов. Полагаем, что порог в три мяча не будет превышен и в этот раз. Прогнозируем, что в матче забьют 2-3 гола. Коэффициент составляет 2.03. 0

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