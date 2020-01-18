«РБ Лейпциг» — «Унион». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч чемпионата Германии 18 января 2020 года

В субботу, 18 января, в поединке 18 тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на «Ред Булл Арене» сразится с берлинским «Унионом». Начало игры — 20:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Унион».

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» закончил первую часть немецкого первенства на первом месте, набрав в 17 поединках 37 очков, что на два больше, чем у второй «Боруссии» М.

У «быков» на данный момент 12-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они девять игр выиграли и три встречи свели вничью.

В последнем матче перед перерывом «красно-белые» на своей арене одолели со счетом 3:1 «Аугсбург», не проигрывающий до того момента в семи матчах подряд, а туром ранее сыграли 3:3 в Дортмунде с местной «Боруссией».

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На «Ред Булл Арене» в текущем розыгрыше Бундеслиги «РБ Лейпциг» победил в пяти поединках из восьми, еще два раза сыграл вничью и одну встречу проиграл, разница мячей — 23:9.

«Унион»

Абсолютный новичок элитного немецкого дивизиона неплохо провел первую часть сезона, завершив ее на десятом месте с 20 очками в копилке, опережая опасную зону на пять баллов.

Финиш для «железных» в первом круге первенства выдался не особо удачным, они за последние три встречи смогли разжиться только одним заветным пунктом.

Эти баллы берлинцы набрали в гостевой игре с последним «Падерборном» (1:1), после чего дважды подряд проиграли — дома 0:2 «Хоффенхайму» и в гостях 1:2 «Фортуне».

Вне родных стен «Унион» добыл всего одну викторию в восьми играх, две игры закончил вничью и пять раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 8:13.

В первом круге «РБ Лейпциг» в Берлине разгромил «Унион» со счетом 4:0.

Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Унион»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпциг» — 1.31, победа «Униона» — 10.50, ничья — 6.25.

Прогнозируем, что лидер Бундеслиги на своей арене сможет вновь крупно обыграть новичка. 0