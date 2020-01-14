«Наполи» — «Перуджа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2020 года

«Наполи»
За минувшие четыре поединка клуб из Неаполя одержал всего лишь одну победу и три встречи проиграл. Одолеть удалось «Сассуоло» (2:1) в гостях.
Поражения пришлись на домашние встречи с «Пармой» (1:2) и «Интером» (1:3), а также гостевую от «Лацио» (0:1) в последнем туре итальянского первенства.
После первого круга «небесно-голубые» находятся аж на десятом месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 24 очка, уступая зоне еврокубков пять баллов.
Отметим, что за последние три розыгрыша Кубка Италии «Наполи» не проходил более двух раундов. В прошлом году на стадии 1/4 финала неаполитанцы были выбиты «Миланом» (0:2).
«Перуджа»
«Перуджа» в этом розыгрыше Кубка Италии преодолела уже три раунда. Начала она этот турнир с домашней победы над «Триестиной» со счетом 1:0.
После чего «красно-белые» поочередно выбили представителей Серии А. Сперва они оказались сильнее «Брешии» (2:1 ОТ), а затем с таким же счетом, но уже в основное время, одолели в гостях «Сассуоло».
В турнирной таблице Серии Б «грифоны» после первого круга находятся на восьмом месте, и от зоны прямого повышения они отстают на семь пунктов.
За последние пять встреч «Перуджа» смогла одержать только одну победу, дважды сыграла вничью и два поединка проиграла, забить смогла в четырех матчах.
Прогноз на «Наполи» — «Перуджа»
Прогнозируем, что «Наполи» проваливающий пока чемпионат, серьезно отнесется к Кубку страны и не испытает при своих зрителях проблем с середняком Серии Б. 0