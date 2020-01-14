«Наполи» — «Перуджа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2020 года

В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» на своей арене примет «Перуджу». Встреча, которая пройдет 14 января в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Перуджа».

«Наполи»

За минувшие четыре поединка клуб из Неаполя одержал всего лишь одну победу и три встречи проиграл. Одолеть удалось «Сассуоло» (2:1) в гостях.

Поражения пришлись на домашние встречи с «Пармой» (1:2) и «Интером» (1:3), а также гостевую от «Лацио» (0:1) в последнем туре итальянского первенства.

После первого круга «небесно-голубые» находятся аж на десятом месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 24 очка, уступая зоне еврокубков пять баллов.

Отметим, что за последние три розыгрыша Кубка Италии «Наполи» не проходил более двух раундов. В прошлом году на стадии 1/4 финала неаполитанцы были выбиты «Миланом» (0:2).

«Перуджа»

«Перуджа» в этом розыгрыше Кубка Италии преодолела уже три раунда. Начала она этот турнир с домашней победы над «Триестиной» со счетом 1:0.

После чего «красно-белые» поочередно выбили представителей Серии А. Сперва они оказались сильнее «Брешии» (2:1 ОТ), а затем с таким же счетом, но уже в основное время, одолели в гостях «Сассуоло».

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В турнирной таблице Серии Б «грифоны» после первого круга находятся на восьмом месте, и от зоны прямого повышения они отстают на семь пунктов.

За последние пять встреч «Перуджа» смогла одержать только одну победу, дважды сыграла вничью и два поединка проиграла, забить смогла в четырех матчах.

Прогноз на «Наполи» — «Перуджа»

Прогнозируем, что «Наполи» проваливающий пока чемпионат, серьезно отнесется к Кубку страны и не испытает при своих зрителях проблем с середняком Серии Б. 0