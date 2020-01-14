ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНадежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса «Арсенал»АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу», «Арсенал» потерял очки Роберто ФирминоКрасный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 01:01
    • ПСЖ упустил победу над «Монако»
  • 00:44
    • «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
  • 00:17
    • Суарес выбыл из строя на четыре месяца
  • 23:46
    • «Реал» по пенальти одолел «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
  • 21:29
    • «Ман Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле», Агуэро оформил хет-трик
  • 20:20
    • ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту»
  • 19:54
    • СКА в овертайме дожал «Динамо»
    Все новости спорта

    Реабилитируется ли «Наполи» за провалы в Серии А?

    «Наполи» — «Перуджа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи
    Прогноз на «Наполи» — «Перуджа»
    Аркадиуш Милик
    В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» на своей арене примет «Перуджу». Встреча, которая пройдет 14 января в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Перуджа».
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 14 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.12
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 20.00
  • Играть!
    •

    «Наполи»

    За минувшие четыре поединка клуб из Неаполя одержал всего лишь одну победу и три встречи проиграл. Одолеть удалось «Сассуоло» (2:1) в гостях.

    Поражения пришлись на домашние встречи с «Пармой» (1:2) и «Интером» (1:3), а также гостевую от «Лацио» (0:1) в последнем туре итальянского первенства.

    После первого круга «небесно-голубые» находятся аж на десятом месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 24 очка, уступая зоне еврокубков пять баллов.

  • Гений не в форме. Что происходит с Месси?
  • Звездный аргентинец в последнее время столкнулся с трудностями
  • 09/01/2020

    • Отметим, что за последние три розыгрыша Кубка Италии «Наполи» не проходил более двух раундов. В прошлом году на стадии 1/4 финала неаполитанцы были выбиты «Миланом» (0:2).

    «Перуджа»

    «Перуджа» в этом розыгрыше Кубка Италии преодолела уже три раунда. Начала она этот турнир с домашней победы над «Триестиной» со счетом 1:0.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    После чего «красно-белые» поочередно выбили представителей Серии А. Сперва они оказались сильнее «Брешии» (2:1 ОТ), а затем с таким же счетом, но уже в основное время, одолели в гостях «Сассуоло».

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице Серии Б «грифоны» после первого круга находятся на восьмом месте, и от зоны прямого повышения они отстают на семь пунктов.

    За последние пять встреч «Перуджа» смогла одержать только одну победу, дважды сыграла вничью и два поединка проиграла, забить смогла в четырех матчах.

    Прогноз на «Наполи» — «Перуджа»

    Прогнозируем, что «Наполи» проваливающий пока чемпионат, серьезно отнесется к Кубку страны и не испытает при своих зрителях проблем с середняком Серии Б. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А
  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
    • 23:18 07/01/2020     Маркус Рашфорд
  • Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
    • Вчера в 23:37
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Наполи» — «Перуджа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2020 года. Прогноз на «Наполи» — «Перуджа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января Вчера в 09:000
  • 07:03
    • Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде
  • 17:34
    • Определился обладатель ATP Cup
  • 17:18
    • Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы«Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд 11/01/2020 в 22:410
  • Экспресс дня

  • «Парма» ни с чем оставит «Лечче»?
  • 2.36
    •
  • 00:00
    • Российские рапиристки выиграли командный турнир на этапе КМ в Польше
  • 21:11
    • Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
  • 21:00
    • «Лилль» на выезде проиграл «Дижону»
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • 17:06
    • Хави отказался возглавить «Барселону» в январе
  • 16:37
    • «Барыс» в овертайме вырвал победу у «Локомотива»
  • 15:35
    • Мякяряйнен — победительница масс-старта в Оберхофе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие