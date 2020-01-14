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    Забьет ли «Кальяри» на «Джузеппе Меацца»?

    «Интер» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2020 года

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    Прогноз на «Интер» — «Кальяри»
    Фрагмент матча чемпионата
    Во вторник, 14 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Интер» на «Джузеппе Меацца» сыграет с «Кальяри». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Интер» — «Кальяри».
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    Футбол. Италия. Кубок 14 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Интер»

    Миланский коллектив, который в прошлом розыгрыше Кубка Италии был выбит на четвертьфинальной стадии, в этом розыгрыше только с этого этапа начнет турнир.

    Несколько дней тому назад «черно-синие» на своей арене поделили очки с «Аталантой» (1:1), т.с. продлив серию без поражений до четырех матчей с учетом всех турниров.

    В этот период «змеи» разгромили в родных стенах 4:0 «Дженоа» и в гостях одолели 3:1 «Наполи», а также расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1) во Флоренции.

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  • 11/01/2020

    • В турнирной таблице Серии А «Интер» пока идет на первом месте, но может уступить лидерство, если «Ювентус» обыграет в гостях «Рому».

    «Кальяри»

    У «Кальяри» сейчас «черная полоса». Островитяне не могут победить в пяти матчах подряд, проиграв в последних четырех из них.

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    Накануне сардинийцы уступили на своей территории «Милану» со счетом 0:2, а перед этим были поражения от «Лацио» (1:2) дома, а также от «Удинезе» (1:2) и «Ювентуса» (0:4) в гостях.

    Все прогнозы на Серию А

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Кальяри» разместился на шестой позиции, набрав в 19 поединках 29 зачетных баллов.

    В этом розыгрыше Кубка страны «красно-синие» преодолели уже два раунда, поочередно по 2:1 на своем поле обыграв «Кьево» и «Сампдорию».

    В этом чемпионате Италии «Интер» взял верх над «Кальяри» на его поле со счетом 2:1.

    Прогноз на «Интер» — «Кальяри»

    «Интер», который ведет борьбу за Скудетто, вполне может сыграть в Кубке резервным составом, что даст некоторый шанс гостям. Прогнозируем, что гости смогут забить. 0

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    «Интер» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Кальяри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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