«Интер» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2020 года

Во вторник, 14 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Интер» на «Джузеппе Меацца» сыграет с «Кальяри». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Интер» — «Кальяри».

«Интер»

Миланский коллектив, который в прошлом розыгрыше Кубка Италии был выбит на четвертьфинальной стадии, в этом розыгрыше только с этого этапа начнет турнир.

Несколько дней тому назад «черно-синие» на своей арене поделили очки с «Аталантой» (1:1), т.с. продлив серию без поражений до четырех матчей с учетом всех турниров.

В этот период «змеи» разгромили в родных стенах 4:0 «Дженоа» и в гостях одолели 3:1 «Наполи», а также расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1) во Флоренции.

В турнирной таблице Серии А «Интер» пока идет на первом месте, но может уступить лидерство, если «Ювентус» обыграет в гостях «Рому».

«Кальяри»

У «Кальяри» сейчас «черная полоса». Островитяне не могут победить в пяти матчах подряд, проиграв в последних четырех из них.

Накануне сардинийцы уступили на своей территории «Милану» со счетом 0:2, а перед этим были поражения от «Лацио» (1:2) дома, а также от «Удинезе» (1:2) и «Ювентуса» (0:4) в гостях.

Все прогнозы на Серию А

В турнирной таблице чемпионата Италии «Кальяри» разместился на шестой позиции, набрав в 19 поединках 29 зачетных баллов.

В этом розыгрыше Кубка страны «красно-синие» преодолели уже два раунда, поочередно по 2:1 на своем поле обыграв «Кьево» и «Сампдорию».

В этом чемпионате Италии «Интер» взял верх над «Кальяри» на его поле со счетом 2:1.

Прогноз на «Интер» — «Кальяри»

«Интер», который ведет борьбу за Скудетто, вполне может сыграть в Кубке резервным составом, что даст некоторый шанс гостям. Прогнозируем, что гости смогут забить. 0