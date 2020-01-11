«Кальяри» — «Милан». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч итальянской Серии A 11 января 2020 года

В субботу, 11 января, «Кальяри» будет принимать «Милан» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Начало поединка — в 17:00 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Милан».

«Кальяри»

Гости стали открытием этого сезона в Италии. Никто не ожидал, что сардинийцы взберутся так высоко. Им удалось набрать 29 очков и сейчас занимать шестую строчку, а могло быть еще лучше, если бы не спад.

До 16 декабря «россоблу» не знали поражений 15 поединков кряду во всех турнирах. Такие результаты позволили даже какое-то время быть в топ-4 Серии А.

Тем не менее, последние четыре игры чемпионата «Кальяри» не выигрывает. Хуже того — три предыдущих матчи клуб проиграл — «Лацио» (1:2), «Удинезе» (1:2) и «Ювентусу» — 0:4.

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Против туринцев было видно, что подопечные Роландо Марана опустили руки и уже не верят в собственную сказку, но все еще можно исправить.

«Милан»

«Милан» закончил прошлый год очень неудачно, крупно проиграв в Бергамо «Аталанте» со счетом 0:5. Этим поражением «россонери» прервали 4-матчевую беспроигрышную серию, где они поровну поделил выигрыши и ничьи.

Затем в миланскую команду вернулся швед Златан Ибрагимович, которому на данный момент уже 38 лет.

От Златана многого ждали в прошлом туре против «Сампдории», но он вышел на замену, нанес один удар и больше ничем особенным не запомнился, а «россонери» не смогли победить — 0:0.

В турнирной таблице подопечные Стефано Пиоли занимают только 12-е место, набрав 22 очка. От зоны вылета «Милан» оторвался всего на восемь пунктов.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают коэффициент 2.33, на ничью — 3.50, а на успех «Кальяри» — 3.15.

«Кальяри» откровенно «сдулся», а серия из поражений вогнала игроков в психологическую яму. «Милан» усилился Златаном и обязан подниматься по турнирной таблице выше, а от шведа все ждут голов. Предлагаем поставить на победу «Милана» с форой 0 за 1.68. 0