ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ГерманияМЧМ-2020. Россия разгромила Германию, Швеция расправилась со Словакией, Швейцария одолела Финляндию Пако АлькасерТрансферный дайджест. 24-30 декабря Германия — КанадаМЧМ-2020. Канада победила Германию, США одолел Чехию
  • 11:10
    • Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ
  • 19:25
    • Россия отгрузила Германии шесть шайб и вышла в четвертьфинал МЧМ-2020
  • 19:06
    • Йохауг — победительница гонки на 10 км на «Тур де Ски»
  • 16:37
    • Загребское «Динамо» отклонило предложение «Барселоны» по Ольмо
  • 16:22
    • «Барселона» Гвардиолы — лучшая команда десятилетия по версии FourFourTwo
  • 16:04
    • Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски»
  • 15:20
    • Новый глава WADA намерен искоренить жульничество в спорте
    Все новости спорта

    «Дерби» прервет беспроигрышную серию «Барнсли»?

    «Дерби Каунти» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 2 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Дерби Прогнозы на Барнсли
    Прогноз на «Дерби Каунти» — «Барнсли»
    Футболисты «Дерби Каунти»
    В четверг, 2 января, в рамках 26 тура английского Чемпионшипа «Дерби Каунти» на своем поле сыграет с «Барнсли». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Барнсли».
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.33
  • 2
  • 3.15
  • Играть!
    •

    «Дерби Каунти»

    Переиграв 30 декабря на своей арене «Чарльтон» со счетом 2:1, «Дерби Каунти» прервал свою безвыигрышную серия, которая состояла на тот момент из семи матчей.

    Перед этой встречей «белые» расписали мировую с «Уиганом» (1:1) на выезде, а а также дважды проиграли — 0:3 «Редингу» в гостях и 0:1 «Миллоулу».

    В турнирной таблице первого английского дивизиона «бараны» находятся на 17 месте, имея в своем активе 30 очков, что на девять больше, чем у зоны вылета.

  • Трансферный дайджест. 24-30 декабря
  • Усилит ли форвард сборной Испании «Атлетико», переберется ли хавбек «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу», пополнит ли состав «МЮ» португальский талант и другие трансферные новости последних дней
  • 30/12/2019

    • В 13 домашних матчах текущего Чемпионшипа «Дерби Каунти» добыл шесть викторий, пять игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 16:10.

    «Барнсли»

    «Барнсли» с 21 зачетным баллом идет в зоне вылета, на 22 месте. От 21 спасительной строки «дворняги» уступают только по дополнительным показателям.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    «Шахтеры» не знают горечи поражений уже в пяти поединках чемпионата подряд, победив в этом отрезке дважды при трех ничейных результатах.

    Все прогнозы на АПЛ

    Последние две игры Чемпионшипа «красные» заканчивали мировыми. Сперва в родных пенатах они поделили очки с «Вест Бромвичем» (1:1), а накануне была ничья с «Суонси» (0:0) на выезде.

    Из гостевых встреч текущего первого дивизиона «Барнсли» привес только одну победу, три игры свел вничью и восемь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:22.

    В первом круге на поле «Барнсли» команды сыграли 2:2, а в позапрошлом сезоне «Дерби» дважды победил — 4:1 и 3:0.

    Прогноз на «Дерби Каунти» — «Барнсли»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дерби Каунти» — 2.40, победа «Барнсли» — 3.10, ничья — 3.40.

    Учитывая плохие результаты «Барнсли» вне родных стен, рекомендуем в этом поединке ставить с 0 форой на хозяев. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.70
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Норвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Поль Погба
  • Советы Крауча. «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба
    • 16:40 26/12/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Нынешняя форма «Челси» может стоить команде места в топ-четверке
    • 19:10 27/12/2019     У Артеты впереди еще много работы
  • «Арсенал» показывает признаки жизни, но и только
    • 05:56 27/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Дерби Каунти» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 2 января 2020 года. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Барнсли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Хоккей С небес на землю. Россия снова проиграла СШАСМИ — о поражении сборной России от США на МЧМ-2020 30/12/2019 в 13:140
  • 13:49
    • «Челси» интересуется нападающим «Лейпцига»
  • 13:10
    • Стали известны лучшие игроки КХЛ в декабре
  • 17:53
    • БАТЭ назначил нового главного тренера
    «Оттава» — «Нью-Джерси» Хоккей НХЛ. Шайбы Гусева и Анисимова, передача Гаврикова и два очка ДадоноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 30/12/2019 в 09:180
  • Экспресс дня

  • Что принесут первые матчи 2020 года?
  • 2.54
    •
  • 17:34
    • Большунов посетовал на лишние эмоции
  • 17:18
    • Чернышенко заявил о нанесении вреда имиджу КХЛ со стороны «Салавата»
  • 17:06
    • Устюгов похвалил сервисную бригаду
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Лучшие из лучших. Топ-10 тренеров АПЛ уходящей декадыДесятка лучших тренеров Английской Премьер-лиги уходящего десятилетия 29/12/2019 в 02:450
  • 11:56
    • УЕФА назвал сборную открытий Лиги чемпионов-2019/20
  • 31/12
    • Малкин вышел на третье место по «очкам за матч» в НХЛ
  • 31/12
    • ФИФА рассмотрит возможность изменения правила определения офсайда
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие