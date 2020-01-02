«Дерби Каунти» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 2 января 2020 года

«Дерби Каунти»
Переиграв 30 декабря на своей арене «Чарльтон» со счетом 2:1, «Дерби Каунти» прервал свою безвыигрышную серия, которая состояла на тот момент из семи матчей.
Перед этой встречей «белые» расписали мировую с «Уиганом» (1:1) на выезде, а а также дважды проиграли — 0:3 «Редингу» в гостях и 0:1 «Миллоулу».
В турнирной таблице первого английского дивизиона «бараны» находятся на 17 месте, имея в своем активе 30 очков, что на девять больше, чем у зоны вылета.
В 13 домашних матчах текущего Чемпионшипа «Дерби Каунти» добыл шесть викторий, пять игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 16:10.
«Барнсли»
«Барнсли» с 21 зачетным баллом идет в зоне вылета, на 22 месте. От 21 спасительной строки «дворняги» уступают только по дополнительным показателям.
«Шахтеры» не знают горечи поражений уже в пяти поединках чемпионата подряд, победив в этом отрезке дважды при трех ничейных результатах.
Последние две игры Чемпионшипа «красные» заканчивали мировыми. Сперва в родных пенатах они поделили очки с «Вест Бромвичем» (1:1), а накануне была ничья с «Суонси» (0:0) на выезде.
Из гостевых встреч текущего первого дивизиона «Барнсли» привес только одну победу, три игры свел вничью и восемь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:22.
В первом круге на поле «Барнсли» команды сыграли 2:2, а в позапрошлом сезоне «Дерби» дважды победил — 4:1 и 3:0.
Прогноз на «Дерби Каунти» — «Барнсли»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дерби Каунти» — 2.40, победа «Барнсли» — 3.10, ничья — 3.40.
Учитывая плохие результаты «Барнсли» вне родных стен, рекомендуем в этом поединке ставить с 0 форой на хозяев. 0