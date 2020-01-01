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    Прервут ли «Волки» беспроигрышную серию «Шершней»?

    «Уотфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Уотфорд» — «Вулверхэмптон»
    «Уотфорд» не проигрывает три матча кряду
    В среду, 1 января 2020 года, «Уотфорд» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Викерейдж Роуд», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Уотфорд» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.25
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в позапрошлом туре чемпионата Англии смог сотворить сенсацию, обыграв на своей арене «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Этой викторией «Шершни» смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию. По ходу нее четыре игры были проиграны при одном ничейном исходе.

    Но покинуть последнюю позицию получилось только после ничьей 1:1 против «Шеффилд Юнайтед» на выезде. Затем была еще одна победа — над «Астон Виллой» (3:0).

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    У них на счету 16 очков и отставание от спасительной строки в три пункта.

    «Вулверхэмптон»

    В начале декабря «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ сыграл вничью с «Шеффилдом» (1:1) и победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

    Выезд в гости к «Брайтону» завершился вничью 2:2, а вернувшись на родной стадион «волки» разгромили «Бешикташ» (4:0) в матче Лиги Европы.

    Затем «Вулверхэмптон» дома уступил «Тоттенхэм» (1:2), пропустив на последних минутах, и на выезде одолел «Норвич» (2:1).

    В предпоследнем матче «Волки» на своем поле сумели вырвать на последних минутах победу у «Манчестер Сити» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2.

    В прошлом туре команда проиграла на выезде «Ливерпулю» (0:1). После 20 туров «Вулверхэмптон» с 30 очками занимает 7 место в таблице АПЛ.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев оценивается в 3,2, а ничья — в 3,3.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0

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    «Уотфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года. Прогноз на «Уотфорд» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
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