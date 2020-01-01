«Уотфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

В среду, 1 января 2020 года, «Уотфорд» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Викерейдж Роуд», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Уотфорд» — «Вулверхэмптон».

«Уотфорд»

«Уотфорд» в позапрошлом туре чемпионата Англии смог сотворить сенсацию, обыграв на своей арене «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Этой викторией «Шершни» смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию. По ходу нее четыре игры были проиграны при одном ничейном исходе.

Но покинуть последнюю позицию получилось только после ничьей 1:1 против «Шеффилд Юнайтед» на выезде. Затем была еще одна победа — над «Астон Виллой» (3:0).

У них на счету 16 очков и отставание от спасительной строки в три пункта.

«Вулверхэмптон»

В начале декабря «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ сыграл вничью с «Шеффилдом» (1:1) и победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Выезд в гости к «Брайтону» завершился вничью 2:2, а вернувшись на родной стадион «волки» разгромили «Бешикташ» (4:0) в матче Лиги Европы.

Затем «Вулверхэмптон» дома уступил «Тоттенхэм» (1:2), пропустив на последних минутах, и на выезде одолел «Норвич» (2:1).

В предпоследнем матче «Волки» на своем поле сумели вырвать на последних минутах победу у «Манчестер Сити» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2.

В прошлом туре команда проиграла на выезде «Ливерпулю» (0:1). После 20 туров «Вулверхэмптон» с 30 очками занимает 7 место в таблице АПЛ.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев оценивается в 3,2, а ничья — в 3,3.

Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0