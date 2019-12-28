«Норвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

28 декабря в Норидже состоится матч 20 тура АПЛ между «Норвичем» и «Тоттенхэмом». Местом проведения поединка будет стадион «Кэрроу Роуд». Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Тоттенхэм».

«Норвич»

«Канарейки» закончили ноябрь выездной победой над «Эвертоном» (2:0), прервавшей серию из ничьей и шести поражений.

В декабре началась новая неудачная серия. «Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), после чего проиграл на выезде «Саутгемптону» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

После этого «канарейки» дома уступили «Шеффилду» (1:2) и на выезде поделил очки с «Лестером» (1:1).

В последних матчах «Норвич» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2), пропустив в концовке, и на своем поле разошелся миром с «Астон Вилой» (0:0)

После 19 туров «Норвич» с 13 очками занимает 19 место. Разница мячей 19-37, девять голов забил Теему Пукки.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» начали декабрь с выездного поражения на «Олд Траффорд» от бывшей команды Жозе Моуринью — «Манчестер Юнайтед» (1:2), пропустив два мяча в начале каждого из таймов.

Вернувшись домой, «Тоттенхэм» разгромил дома «Бернли» (5:0), а вот выезд в гости к «Баварии» в рамках Лиги чемпионов обернулся поражением 1:3.

В выездном матче с «Вулверхэмптоном» (2:1), лондонцы сумели вырвать победу на последних минутах матча.

Гостевое лондонское дерби с «Челси» завершилось поражением со счетом 0:2. Кроме того, «шпоры» потеряли на три матча Сон Хэн Мина, получившего красную карточку.

В последнем матче «Тоттенхэм» дома одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1) и с 29 очками занимает 5-е место в таблице АПЛ. Разница мячей 34-27, десять голов забил Харри Кейн.

Календарь и таблица АПЛ

Последний раз команды встречались в сезоне 2015/16 — «Шпоры» выиграли оба матча со счетом 3:0. В 9 последних встречах «Тоттенхэм» победил 5 раз и дважды проиграл (оба раза в Норридже).

Прогноз

На победу «Норвича» букмекеры дают коэффициент 4,85, на ничейный результат в основное время — 4,15, а на победу «Тоттенхэма» — 1,65.

«Шпоры» выглядят явными фаворитами встречи, а «Норвич» в последних матчах неудачно играет дома. Прогнозируем победу «Тоттенхэма»

В составе «Норвича» регулярно забивает Теему Пукки, так что можно ждать мячей от обеих команд в этом матче. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.60 и «обе забьют» за 1,60. 0