ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У Артеты впереди еще много работы«Арсенал» показывает признаки жизни, но и только Россия — Чехия Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020 Поль ПогбаСоветы Крауча. «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба
  • 08:55
    • Триумфальное возвращение Дончича в матче с «Сан-Антонио», поражение «Оклахомы»
  • 08:24
    • Роналду вспомнил об опьянении от шампанского после победы на Евро-2016
  • 00:53
    • «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче лидеров АПЛ
  • 23:36
    • Сборная Канады вырвала победу у США в матче МЧМ-2020
  • 22:39
    • Дубль Марсьяля помог «МЮ» разгромить «Ньюкасл»
  • 20:20
    • Сборная России начала молодежный ЧМ-2020 с поражения от Чехии
  • 19:54
    • «Челси» уступил «Саутгемптону» на «Стэмфорд Бридж»
    Все новости спорта

    Закроет ли «Тоттенхэм» уходящий год выездной победой?

    «Норвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Норвич Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз на «Норвич» — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    28 декабря в Норидже состоится матч 20 тура АПЛ между «Норвичем» и «Тоттенхэмом». Местом проведения поединка будет стадион «Кэрроу Роуд». Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Тоттенхэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2019 года
    Норвич Сити
  • Норвич
    •  Норвич Сити 20:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.60
  • Играть!
    •

    «Норвич»

    «Канарейки» закончили ноябрь выездной победой над «Эвертоном» (2:0), прервавшей серию из ничьей и шести поражений.

    В декабре началась новая неудачная серия. «Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), после чего проиграл на выезде «Саутгемптону» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    После этого «канарейки» дома уступили «Шеффилду» (1:2) и на выезде поделил очки с «Лестером» (1:1).

    В последних матчах «Норвич» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2), пропустив в концовке, и на своем поле разошелся миром с «Астон Вилой» (0:0)

  • Трансферный дайджест. 17-23 декабря
  • Где продолжит карьеру Кавани, кто является целью Артеты, сколько «Челси» отдаст за Санчо и другие трансферные новости последних дней
  • 23/12/2019

    • После 19 туров «Норвич» с 13 очками занимает 19 место. Разница мячей 19-37, девять голов забил Теему Пукки.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» начали декабрь с выездного поражения на «Олд Траффорд» от бывшей команды Жозе Моуринью — «Манчестер Юнайтед» (1:2), пропустив два мяча в начале каждого из таймов.

  • Ученик Лэмпард превзошел учителя Моуринью
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Челси»
  • 23/12/2019

    • Вернувшись домой, «Тоттенхэм» разгромил дома «Бернли» (5:0), а вот выезд в гости к «Баварии» в рамках Лиги чемпионов обернулся поражением 1:3.

    В выездном матче с «Вулверхэмптоном» (2:1), лондонцы сумели вырвать победу на последних минутах матча.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Гостевое лондонское дерби с «Челси» завершилось поражением со счетом 0:2. Кроме того, «шпоры» потеряли на три матча Сон Хэн Мина, получившего красную карточку.

    В последнем матче «Тоттенхэм» дома одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1) и с 29 очками занимает 5-е место в таблице АПЛ. Разница мячей 34-27, десять голов забил Харри Кейн.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последний раз команды встречались в сезоне 2015/16 — «Шпоры» выиграли оба матча со счетом 3:0. В 9 последних встречах «Тоттенхэм» победил 5 раз и дважды проиграл (оба раза в Норридже).

    Прогноз

    На победу «Норвича» букмекеры дают коэффициент 4,85, на ничейный результат в основное время — 4,15, а на победу «Тоттенхэма» — 1,65.

    «Шпоры» выглядят явными фаворитами встречи, а «Норвич» в последних матчах неудачно играет дома. Прогнозируем победу «Тоттенхэма»

    В составе «Норвича» регулярно забивает Теему Пукки, так что можно ждать мячей от обеих команд в этом матче. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.60 и «обе забьют» за 1,60. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бешикташ — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вашингтон — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Луис Суарес
  • Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса
    • 20:25 22/12/2019     Леонид Слуцкий
  • Слуцкий вернулся в Россию. Жаль, что в Европе у него не получилось
    • 12:12 21/12/2019     Кларенс Зеедорф
  • Не кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги
    • 16:57 25/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Норвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года. Прогноз на «Норвич» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер», «МЮ» победил «Ньюкасл», «Челси» проиграл «Саутгемптону»Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги 01:100
  • 08:37
    • Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму
  • 08:14
    • Роджерс назвал поражение от «Ливерпуля» отличным уроком
  • 08:07
    • Клопп увидел порхание своих игроков после второго гола
    Россия — Чехия Хоккей МЧМ-2020. Россия уступила Чехии, Канада вырвала победу у СШАПодробности первого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею 00:240
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» свое победное шествие?
  • 2.80
    •
  • 01:20
    • «Химки» уступили АСВЕЛу в Евролиге
  • 00:39
    • Итудис: ЦСКА наказывал за все, что миланцы давали делать
  • 23:55
    • Сборная Швеции в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ
    Гвардиола (справа) и Сульшер снова встретятся — теперь в Кубке Лиги Футбол Что смотреть на праздники?Лучшие матчи в ведущих европейских лигах и кубках Вчера в 05:490
  • 19:54
    • «Арсенал» на выезде поделил очки с «Борнмутом»
  • 18:33
    • Тарасова и Морозов — лидеры после короткой программы на чемпионате России
  • 17:35
    • «Динамо» заинтересовано в приобретении защитника «Краснодара»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие