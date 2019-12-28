ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардНынешняя форма «Челси» может стоить команде места в топ-четверке Футболисты «Ливерпуля»Чемпионство — вопрос времени. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» У Артеты впереди еще много работы«Арсенал» показывает признаки жизни, но и только
  • 16:00
    • Алиев впервые стал чемпионом России
  • 18:36
    • Косторная лидирует после короткой программы на ЧР, Медведева — 5-я
  • 18:09
    • СКА на выезде победил «Сибирь»
  • 16:57
    • Форвард «Краснодара» Игнатьев близок к переходу в «Рубин»
  • 16:43
    • Косторная превзошла свой мировой рекорд
  • 16:11
    • Алиев: Главным было поверить в себя
  • 15:36
    • Абелардо возглавил «Эспаньол»
    Все новости спорта

    Продлит ли «МЮ» свою победную серию выездов на «Терф Мур»?

    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бернли Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»
    Уле Гуннар Сульшер
    28 декабря в Бернли состоится матч 20 тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Местом проведения поединка будет стадион «Терф Мур». Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Юнайтед».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2019 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:45 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.90
  • Играть!
    •

    «Бернли»

    В конце ноября и начале декабря ланкаширцы выдали серию из трех поражений подряд, уступив дома 0:2 «Кристал Пэлас» и 1:4 «Ман Сити», а также были разгромлены 0:5 в гостях «Тоттенхэмом».

    Следующие две встречи АПЛ «бордовые» выиграли, поочередно одолев со счетом 1:0 «Ньюкасл» дома и «Борнмут» на выезде. В матче с «вишнями» победный гол был забит на последних минутах.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем матче «Бернли» на выезде уступил «Эвертону» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке встречи.

    После 19 туров АПЛ «Бернли» с 24 очками на 12-м месте. Разница мячей 23-30, семь голов забил Крис Вуд, еще 6 Эшли Барнс.

  • Успех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?
  • Карьера Юргена Клоппа не была такой уж плохой
  • 25/12/2019

    • В прошлом сезоне «Бернли» проиграл дома 0:2, а на выезде сыграл с «МЮ» 2:2. Годом ранее «Бернли» уступил дома 0:1, а на «Олд Траффорд» сыграл вничью 2:2. В пяти последних домашних матчах с «МЮ» «Бернли» лишь раз победил и раз сыграл вничью.

    «Манчестер Юнайтед»

    Декабрь «МЮ» начал с выездной ничьей с «Астон Виллой» (2:2), обменявшись с «вилланами» голами в первом и втором тайме.

  • Советы Крауча. «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба
  • Бывший нападающий сборной Англии проанализировал поражение «красных дьяволов» от «Уотфорда»
  • Вчера

    • Затем подопечные Уле Гуннара Сульшера на своем поле обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и в гостевом матче справились с «Манчестер Сити» (2:1).

    В не имеющем турнирного значения домашнем матче Лиги Европы с «Алкмаром» манкунианцы разгромили соперника со счетом 4:0, после чего разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) в АПЛ.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Обыграв в матче Кубка Лиги «Колчестер» (3:0), «красные дьяволы» в рамках АПЛ уступили «Уотфорду» (0:2), а в последнем матче дома разгромили «Ньюкасл» (4:1).

    После 19 туров АПЛ «МЮ» с 28 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 30-23, Маркус Рэшфорд забил 11 голов, еще 6 записал на свой счет Антони Марсьяль.

    Прогноз

    На победу «Бернли» букмекеры дают коэффициент 4,35, на ничейный результат в основное время — 3,60, а на победу «МЮ» — 1,85.

    Манкунианцы выиграли три последних матча на «Терф Мур», прогнозируем, что команда Сульшера не проиграет в гостях.

    Вряд ли стоит ждать обилия голов в матче. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.85 и «обе забьют — нет» за 1.85. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Бешикташ — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вашингтон — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хосеп Гвардиола
  • Не спешите их хоронить. «Ман Сити» вернется на вершину в 2020 году
    • 23:01 21/12/2019     Кларенс Зеедорф
  • Не кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги
    • 16:57 25/12/2019     Луис Суарес
  • Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса
    • 20:25 22/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года. Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    Россия — Чехия Хоккей Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020Реакция спортивных СМИ на поражение сборной России на старте молодежного ЧМ 02:380
  • 16:33
    • Ракитич может завершить карьеру в сборной после Евро-2020
  • 15:17
    • РФС подтвердил уход Егорова
  • 14:59
    • «Амур» по буллитам выиграл у «Автомобилиста»
    Поль Погба Футбол Советы Крауча. «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг ПогбаБывший нападающий сборной Англии проанализировал поражение «красных дьяволов» от «Уотфорда» Вчера в 16:400
  • Экспресс дня

  • «Лестер» ощутит на себе давление после двух поражений подряд
  • 5.01
    •
  • 20:18
    • «Енисей» в Красноярске победил УНИКС
  • 20:01
    • «Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера
  • 19:50
    • Сборная Казахстана уступила Словакии на МЧМ-2020
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер», «МЮ» победил «Ньюкасл», «Челси» проиграл «Саутгемптону»Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги 01:100
  • 13:01
    • РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями
  • 12:49
    • Дзюба, Халк и Вагнер Лав вошли в сборную десятилетия РПЛ
  • 12:21
    • Агент Ковальчука призвал не ждать Илью в КХЛ в нынешнем сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие