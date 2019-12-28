«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

28 декабря в Бернли состоится матч 20 тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Местом проведения поединка будет стадион «Терф Мур». Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Юнайтед».

«Бернли»

В конце ноября и начале декабря ланкаширцы выдали серию из трех поражений подряд, уступив дома 0:2 «Кристал Пэлас» и 1:4 «Ман Сити», а также были разгромлены 0:5 в гостях «Тоттенхэмом».

Следующие две встречи АПЛ «бордовые» выиграли, поочередно одолев со счетом 1:0 «Ньюкасл» дома и «Борнмут» на выезде. В матче с «вишнями» победный гол был забит на последних минутах.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем матче «Бернли» на выезде уступил «Эвертону» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке встречи.

После 19 туров АПЛ «Бернли» с 24 очками на 12-м месте. Разница мячей 23-30, семь голов забил Крис Вуд, еще 6 Эшли Барнс.

В прошлом сезоне «Бернли» проиграл дома 0:2, а на выезде сыграл с «МЮ» 2:2. Годом ранее «Бернли» уступил дома 0:1, а на «Олд Траффорд» сыграл вничью 2:2. В пяти последних домашних матчах с «МЮ» «Бернли» лишь раз победил и раз сыграл вничью.

«Манчестер Юнайтед»

Декабрь «МЮ» начал с выездной ничьей с «Астон Виллой» (2:2), обменявшись с «вилланами» голами в первом и втором тайме.

Затем подопечные Уле Гуннара Сульшера на своем поле обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и в гостевом матче справились с «Манчестер Сити» (2:1).

В не имеющем турнирного значения домашнем матче Лиги Европы с «Алкмаром» манкунианцы разгромили соперника со счетом 4:0, после чего разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) в АПЛ.

Обыграв в матче Кубка Лиги «Колчестер» (3:0), «красные дьяволы» в рамках АПЛ уступили «Уотфорду» (0:2), а в последнем матче дома разгромили «Ньюкасл» (4:1).

После 19 туров АПЛ «МЮ» с 28 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 30-23, Маркус Рэшфорд забил 11 голов, еще 6 записал на свой счет Антони Марсьяль.

Прогноз

На победу «Бернли» букмекеры дают коэффициент 4,35, на ничейный результат в основное время — 3,60, а на победу «МЮ» — 1,85.

Манкунианцы выиграли три последних матча на «Терф Мур», прогнозируем, что команда Сульшера не проиграет в гостях.

Вряд ли стоит ждать обилия голов в матче. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.85 и «обе забьют — нет» за 1.85. 0