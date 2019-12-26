«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.68) и ставки на тоталы в игре АПЛ 26 декабря 2019 года

В четверг, 26 декабря, в 19-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать на своем поле «Ливерпуль». Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Ливерпуль».

«Лестер»

«Лестер» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 39 набранными очками.

«Лисы» в текущем сезоне записали на свой счет 12 побед и три ничьи при трех поражениях.

В этом месяце команда Брендана Роджерса обыграла «Эвертон» (2:1), «Уотфорд» (2:0) и «Астон Виллу» (4:1), а также разошлась миром с «Норвичем» (1:1), не сумев продлить победную серию из восьми матчей.

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В прошлом туре АПЛ был важнейший выезд к «Ман Сити» и возможность уйти в отрыв от чемпиона Англии. Джейми Варди даже вывел «лис» вперед, но в итоге команда Пепа Гвардилы просто переиграла «Лестер» по всем статьям и оформила волевую победу — 3:1.

Серьезных кадровых проблем у «Лестера» на данный момент нет.

«Ливерпуль»

Коллектив из одноименного английского города находится на первой строчке в таблице чемпионата с 49 очками в активе, опережая «Лестер» на 10 очков.

Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают своим оппонентам с сентября, если не считать «фейковое» поражение в Кубке Лиги в исполнении резервистов. Последний раз команда уступала «Наполи» в Лиге чемпионов (0:2).

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира, одолев в 1/2 финала мексиканский «Монтеррей» (2:1). Там 21 декабря уже явно уставшая команда Клоппа в экстра-таймах вырвала победу над «Фламенго» (1:0) и завоевала трофей.

Тем временем тренерский штаб решил пожертвовать четвертьфиналом Кубка Лиги — в гостях у «Астон Виллы» игроки молодежной команды «красных» были разбиты со счетом 0:5.

В последних пяти поединках АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) «Брайтон» (2:1), «Эвертон» (5:2), «Борнмут» (3:0) и «Уотфорд» (2:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лестера» — 3.50, победа «Ливерпуля» — 2.06, ничья — 3.75.

По подбору и мастерству игроков «красные» все-таки сильнее, но уж слишком плотный график в последнее время у команды Юргена Клоппа. В финале КЧМ было видно, что игроки уже очень устали.

При этом у «Лестера» все идет по плану, несмотря на поражение от «Сити». У команды есть великолепный Джейми Варди и без гола дома они вряд ли останутся. Предлагаем поставить на тотал матча больше 2,5 гола за 1.68. 0