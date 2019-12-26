«Эвертон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 26 декабря 2019 года

26 декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на «Гудисон Парк» сыграет с «Бернли». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Бернли».

«Эвертон»

21 декабря на тренерский мостик «Эвертона» был назначен Карло Анчелотти, который накануне расторг контракт с «Наполи». В этот же день «ириски» сыграли 0:0 с «Арсеналом» на своей арене.

Этой ничьей «синие» продлили свою безвыигрышную серию до отметки трех матчей. Также в этот период они поделил очки с «МЮ» (1:1) на выезде и были выбиты по пенальти из Кубка Лиги «Лестером» (основное и дополнительное время 2:2).

В турнирной таблице чемпионата Англии клуб из Ливерпуля идет на 15 месте, имея в своем активе 19 баллов после 18 игр. От зоны вылета он оторвался на четыре пункта.

На «Гудисон Парк» в этом розыгрыше АПЛ «Эввертон» победил в четырех поединках из девяти, в двух играх была зафиксирована ничья и трижды команда проиграла, разница мячей — 11:11.

«Бернли»

«Бернли» с 24 очками по итогам 18 игровых дней расположился на десятой строке в турнирной таблице АПЛ, но от пятой позиции команда отстает всего на четыре пункта.

Последние две встречи в английском первенстве «бордовые» выиграли, поочередно минимально по 1:0 одолев дома «Ньюкасл» и «Борнмут» на его арене.

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Перед этой удачной серией ланкаширцы имели серию из трех поражений подряд, где уступили дома 0:2 «Кристал Пэлас» и 1:4 «Ман Сити», а также были разгромлены 0:5 в гостях «Тоттенхэмом».

В девяти выездных играх этого сезона АПЛ «Бернли» добыл две виктории, трижды сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:16.

В минувшем чемпионате Англии эти коллективы обменялись домашними победами — 2:0 и 0:1.

Прогноз на «Эвертон» — «Бернли»

Если в первом матче «Папа Карло» еще не успел близко познакомиться с составом, то ко второму поединку должен уже изучить его основательно. Прогнозируем, что «ириски» добудут первую викторию при новом наставнике. 0