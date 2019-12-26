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    Поможет ли «Вест Хэму» дополнительный отдых?

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 26 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»
    Мануэль Пеллегрини
    В четверг, 26 декабря, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Селхерст Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2019 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 18:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 23 очка.

    «Стекольщики» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений в 18 сыгранных турах.

    В декабре подопечные Роя Ходжсона обыграли только «Борнмут» (1:0), после чего разошлись миром с «Уотфордом» (0:0) и «Брайтоном» (1:1), а также уступили «Ньюкаслу» (0:1).

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    После травм у «Кристал Пэлас» восстанавливаются Скотт Данн, Гэри Кэхилл, Джоэл Уорд, Эндрос Таунсенд и Джеффри Шлупп.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 набранными очками.

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    • «Молотобойцы» записали на свой счет пять побед, четыре ничьи и восемь поражений в 17 сыгранных матчах.

    В декабре команда Мануэля Пеллегрини проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) и «Арсеналу» (1:3), обыграв при этом «Саутгемптон» (1:0). Встреча с «Ливерпулем» была перенесена, поскольку «красные» выступали на клубном чемпионате мира.

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Вест Хэма» в лазарете находятся Дэвид Мартин, Лукаш Фабиански, Мануэль Лансини и Джек Уилшир.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кристал Пэлас» — 2.15, победа «Вест Хэма» — 3.20, ничья — 3.60.

    Выделить фаворита в данной паре довольно сложно, поскольку обе команды находятся на одном уровне, позволяющем в нынешнем сезоне разве что бороться за выживание.

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    Да, «стекольщики» получат преимущество в лице родных болельщиков, но, если взглянуть на статистику, станет понятно, что домашние трибуны далеко не всегда помогают подопечным Роя Ходжсона добиваться положительного результата.

    А вот сыграть «молотобойцам» на руку может тот факт, что они не играли на выходных. В этом плотном графике любой лишний день отдыха серьезно помогает футболистам, что говорить, если их было на порядок больше. Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют» за 1.70.

    Также мы бы присмотрелись к ставке «тотал больше 2,5» за 1.80. Ожидаем активной игры с первых минут, поскольку ничья в этом матче вряд ли кого-то устроит. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 26 декабря 2019 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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