«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 26 декабря 2019 года

В четверг, 26 декабря, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Селхерст Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 23 очка.

«Стекольщики» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений в 18 сыгранных турах.

В декабре подопечные Роя Ходжсона обыграли только «Борнмут» (1:0), после чего разошлись миром с «Уотфордом» (0:0) и «Брайтоном» (1:1), а также уступили «Ньюкаслу» (0:1).

После травм у «Кристал Пэлас» восстанавливаются Скотт Данн, Гэри Кэхилл, Джоэл Уорд, Эндрос Таунсенд и Джеффри Шлупп.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 набранными очками.

«Молотобойцы» записали на свой счет пять побед, четыре ничьи и восемь поражений в 17 сыгранных матчах.

В декабре команда Мануэля Пеллегрини проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) и «Арсеналу» (1:3), обыграв при этом «Саутгемптон» (1:0). Встреча с «Ливерпулем» была перенесена, поскольку «красные» выступали на клубном чемпионате мира.

Календарь и таблица АПЛ

У «Вест Хэма» в лазарете находятся Дэвид Мартин, Лукаш Фабиански, Мануэль Лансини и Джек Уилшир.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кристал Пэлас» — 2.15, победа «Вест Хэма» — 3.20, ничья — 3.60.

Выделить фаворита в данной паре довольно сложно, поскольку обе команды находятся на одном уровне, позволяющем в нынешнем сезоне разве что бороться за выживание.

Да, «стекольщики» получат преимущество в лице родных болельщиков, но, если взглянуть на статистику, станет понятно, что домашние трибуны далеко не всегда помогают подопечным Роя Ходжсона добиваться положительного результата.

А вот сыграть «молотобойцам» на руку может тот факт, что они не играли на выходных. В этом плотном графике любой лишний день отдыха серьезно помогает футболистам, что говорить, если их было на порядок больше. Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют» за 1.70.

Также мы бы присмотрелись к ставке «тотал больше 2,5» за 1.80. Ожидаем активной игры с первых минут, поскольку ничья в этом матче вряд ли кого-то устроит. 0