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    «Сельта» уйдет на перерыв в зоне вылета?

    «Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Испании 22 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Леванте» — «Сельта»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 22 декабря, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Леванте» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» примет «Сельту». Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2019 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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  • 2.55
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    «Леванте»

    «Лягушки» одержали победы в двух своих последних матчах. Сперва в рамках чемпионата страны они одолели на выезде «Гранаду» со счетом 2:1, а потом разгромили «Мелиллу» (5:0) в 1/64 финала Кубка Короля.

    Перед этими поединками левантийцы уступили в двух встречах подряд, поочередно проиграв в гостях «Хетафе» (0:4) и на своей арене «Валенсии» (2:4) в рамках Примеры.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «сине-красные» находятся на 11 позиции, имея в своей копилке после 17 матчей 23 очка. От еврокубковой зоны они отстают на пять пунктов.

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  • 19/12/2019

    • На «Сьюдад де Валенсия» в этом сезоне Ла Лиги «Леванте» провел пока восемь встреч. В половине из них команда победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 12:11.

    «Сельта»

    Коллектив из Виго за последние пять встреч проиграл только раз, когда в рамках 16 тура был повержен «Леганесом» на его поле (2:3).

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    После того поединка «небесно-голубые» не уступали. Сперва в рамках чемпионата страны они дома сыграли вничью с «Мальоркой» (2:2), а затем прошли в Кубке представителя четвертого дивизиона — 2:0.

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    Перед стартом 18 тура, «Сельта» с 14 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 17 месте. От 15 спасительной строки ее отделяет всего лишь один балл.

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    На выезде в текущем розыгрыше Примеры «кельты» смогли победить только раз, еще два матча свели вничью и пять встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 8:15.

    В прошлом сезоне «Сельта» в Валенсии одолела «Леванте» со счетом 2:1, а в Виго победу праздновали «лягушки» — 4:1.

    Прогноз на «Леванте» — «Сельта»

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.65, победа «Сельты» — 2.70, ничья — 3.50.

    «Сельта» всеми силами будет стараться покинут зону вылета и уйти на Рождество в хорошем настроении. Прогнозируем, что «кельты» смогут разжиться очками в Валенсии. 0

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    «Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Испании 22 декабря 2019 года. Прогноз на «Леванте» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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