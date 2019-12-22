«Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Испании 22 декабря 2019 года

В воскресенье, 22 декабря, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Леванте» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» примет «Сельту». Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Сельта».

«Леванте»

«Лягушки» одержали победы в двух своих последних матчах. Сперва в рамках чемпионата страны они одолели на выезде «Гранаду» со счетом 2:1, а потом разгромили «Мелиллу» (5:0) в 1/64 финала Кубка Короля.

Перед этими поединками левантийцы уступили в двух встречах подряд, поочередно проиграв в гостях «Хетафе» (0:4) и на своей арене «Валенсии» (2:4) в рамках Примеры.

В турнирной таблице чемпионата Испании «сине-красные» находятся на 11 позиции, имея в своей копилке после 17 матчей 23 очка. От еврокубковой зоны они отстают на пять пунктов.

На «Сьюдад де Валенсия» в этом сезоне Ла Лиги «Леванте» провел пока восемь встреч. В половине из них команда победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 12:11.

«Сельта»

Коллектив из Виго за последние пять встреч проиграл только раз, когда в рамках 16 тура был повержен «Леганесом» на его поле (2:3).

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После того поединка «небесно-голубые» не уступали. Сперва в рамках чемпионата страны они дома сыграли вничью с «Мальоркой» (2:2), а затем прошли в Кубке представителя четвертого дивизиона — 2:0.

Перед стартом 18 тура, «Сельта» с 14 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 17 месте. От 15 спасительной строки ее отделяет всего лишь один балл.

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На выезде в текущем розыгрыше Примеры «кельты» смогли победить только раз, еще два матча свели вничью и пять встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 8:15.

В прошлом сезоне «Сельта» в Валенсии одолела «Леванте» со счетом 2:1, а в Виго победу праздновали «лягушки» — 4:1.

Прогноз на «Леванте» — «Сельта»

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.65, победа «Сельты» — 2.70, ничья — 3.50.

«Сельта» всеми силами будет стараться покинут зону вылета и уйти на Рождество в хорошем настроении. Прогнозируем, что «кельты» смогут разжиться очками в Валенсии. 0