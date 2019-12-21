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    Возьмет ли «Монако» реванш за поражение в Кубке?

    «Монако» — «Лилль». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Франции 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Монако» — «Лилль»
    «Монако» — «Лилль»
    В 19 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 21 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Монако» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.07
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  • 3.50
  • 2
  • 3.50
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    «Монако»

    На данный момент клуб из одноименного княжества занимает девятую строчку во французском первенстве. Имея на своем счету 25 очков, команда отстает от еврокубковой зоны на 5 пунктов.

    В недавних пяти матчах «монегаски» победили два раза. Столько же поединков они проиграли, еще раз была зафиксирована ничья.

    24 ноября в гостях «Монако» уступил «Бордо» (1:2), после чего красно-белые одержали верх над «Тулузой» (2:1) и «Амьеном» (3:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В 18 туре французской Лиги 1 подопечные Леонарду Жардима расписали мировую с «Анже» (0:0). А в последней встрече в рамках 1/8 финала Кубка страны «Монако» крупно уступил «Лиллю» (0:3).

    «Лилль»

    В своих 18 встречах в рамках французского первенства клуб из одноименного города смог набрать 31 балл. На данный момент команда замыкает тройку лидеров в таблице чемпионата.

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    • С 30 ноября по 6 декабря «доги» победили в 3 поединках кряду. Сперва в Лиге 1 «Лилль» обыграл «Дижон» (1:0). А затем этот коллектив оказался сильнее «Лиона» (1:0).

    Последним соперником в данной небольшой серии был «Брест». Подопечные Кристофа Гальтье одолели оппонентов со счетом 1:0. Затем «Лилль» потерпел поражение от «Челси» в ЛЧ (1:2).

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    13 декабря «доги» победили «Монпелье» (2:1), а в поединке с «Монако» в рамках 1/8 финала Кубка Франции подопечные Кристофа Гальтье одержали верх со счетом 3:0.

    Прогноз

    На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,65, а на победу «Лилля» — 3,50.

    Во втором очном поединке кряду хозяева сделают все, чтобы победить «Лилль». Но и соперник не против еще раз крупно обыграть «Монако». Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,74. 0

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    «Монако» — «Лилль». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Франции 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Монако» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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