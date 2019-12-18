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    «Баварии» окажут сопротивление

    «Фрайбург» — «Бавария». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Фрайбург» — «Бавария»
    Роберт Левандовски и Фелипе Коутиньо
    В 16 туре немецкой Бундеслиги состоится матч между «Фрайбургом» и «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Шварцвальд» 18 декабря. Начало в 22:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.20
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 1.22
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    «Фрайбург»

    Удивительно, но «Фрайбург» на данный момент дышит «Баварии» в спину, занимая 6 место с 25 очками. Таким образом, хозяева отстают от «мюнхенцев» всего на 2 пункта. Также стоит отметить, что команда третья в лиге по количеству пропущенных голов — 18 голов, что на 3 мяча меньше, чем у «баварцев».

    В последних четырех матчах «Фрайбургу» удалось выиграть лишь один раз. В позапрошлом туре команда выиграла у «Вольфсбурга» со счетом 1:0. После этого она проиграла с таким же счетом «Герте».

    В начале декабря «красно-черные» уступили «Боруссии» М 4:2, предварительно сыграв вничью с «Байером» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На своем поле «бразильцы из Брайсгау» уступили только один раз. Они не проигрывали в последних 5 встречах, выиграв три поединка подряд.

    «Бавария»

    «Бавария» пятая, хотя отрыв от лидеров турнира не такой уж и большой. В любом случае команде нужны три очка, чтобы продолжить борьбу за медали, не говоря уже за чемпионство.

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    На прошлой неделе «мюнхенцы» официально оформили путевку в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв у «Тоттенхэма» (3:1). Такой результат коллектив отпраздновал мощной победой над «Вердером» (6:1) в чемпионате.

    Стоит отметить, что перед разгромом «бременцев» «баварцы» два раза подряд потерпели неудачу. Они проиграли «Боруссии» М и «Байеру» с одинаковым результатом 2:1.

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    • На выезде команда меньше забивает и больше пропускает. Из 7 выездных встреч «Бавария» выиграла только три.

    Напомним, что выступить в поединке не смогут Зюле, Коман, Лукас и Толиссо.

    Прогноз

    Букмекеры не сомневаются в победе гостей. Они предлагают такие коэффициенты: 11.0 против 1.23, 7.50 — ничья.

    «Фрайбург» навязывал борьбу сопернику в двух последних матчах (счет 1:1). «Мюнхенцы» пропускали в четырех поединках. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.68. 0

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    «Фрайбург» — «Бавария». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2019 года. Прогноз на «Фрайбург» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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