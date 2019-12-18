«Фрайбург» — «Бавария». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2019 года

В 16 туре немецкой Бундеслиги состоится матч между «Фрайбургом» и «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Шварцвальд» 18 декабря. Начало в 22:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Бавария».

«Фрайбург»

Удивительно, но «Фрайбург» на данный момент дышит «Баварии» в спину, занимая 6 место с 25 очками. Таким образом, хозяева отстают от «мюнхенцев» всего на 2 пункта. Также стоит отметить, что команда третья в лиге по количеству пропущенных голов — 18 голов, что на 3 мяча меньше, чем у «баварцев».

В последних четырех матчах «Фрайбургу» удалось выиграть лишь один раз. В позапрошлом туре команда выиграла у «Вольфсбурга» со счетом 1:0. После этого она проиграла с таким же счетом «Герте».

В начале декабря «красно-черные» уступили «Боруссии» М 4:2, предварительно сыграв вничью с «Байером» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле «бразильцы из Брайсгау» уступили только один раз. Они не проигрывали в последних 5 встречах, выиграв три поединка подряд.

«Бавария»

«Бавария» пятая, хотя отрыв от лидеров турнира не такой уж и большой. В любом случае команде нужны три очка, чтобы продолжить борьбу за медали, не говоря уже за чемпионство.

На прошлой неделе «мюнхенцы» официально оформили путевку в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв у «Тоттенхэма» (3:1). Такой результат коллектив отпраздновал мощной победой над «Вердером» (6:1) в чемпионате.

Стоит отметить, что перед разгромом «бременцев» «баварцы» два раза подряд потерпели неудачу. Они проиграли «Боруссии» М и «Байеру» с одинаковым результатом 2:1.

На выезде команда меньше забивает и больше пропускает. Из 7 выездных встреч «Бавария» выиграла только три.

Напомним, что выступить в поединке не смогут Зюле, Коман, Лукас и Толиссо.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе гостей. Они предлагают такие коэффициенты: 11.0 против 1.23, 7.50 — ничья.

«Фрайбург» навязывал борьбу сопернику в двух последних матчах (счет 1:1). «Мюнхенцы» пропускали в четырех поединках. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.68. 0