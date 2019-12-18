«Брешиа» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Серии А 18 декабря 2019 года

В рамках 7 тура итальянской Серии А «Брешиа» на своем поле сыграет с «Сассуоло». Поединок должен состояться 18 декабря на стадионе «Марио Ригамонти». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. Прогноз на «Брешиа» — «Сассуоло».

«Брешиа»

«Брешиа» снова пришла в Серию А, но пока что команде сложно держаться на плаву. К середине сезона она лишь 18-я. Имея 13 очков, «ласточки» располагают шансами на подъем по турнирной лестнице.

Несмотря на турнирное положение «сине-белые» одержали две победы подряд. Они выиграли у СПАЛа 0:1 и у «Лечче» 3:0. Таким образом, команда не пропускала в последних двух играх.

Календарь и таблица Серии А

Стоит добавить, что хозяева худшие в чемпионате по статистике выступлений дома. Они набрали 4 очка в 7 играх, пропустив 15 голов. Победа над «Лечче» дала отсчет первым успехам.

«Сассуоло»

«Сассуоло» идет 14 месте. Гости в трех очках от зоны вылета, поэтому им тоже нужно набирать очки, чтобы хоть как-то отдалиться от пропасти.

У команды не получается выиграть уже четыре поединка подряд. Они трижды играли вничью. Речь идет о встречах с «Миланом» (0:0), «Кальяри» (2:2) и «Ювентусом» (2:2). Серия началась с поражения от «Лацио» (1:2).

В гостях «черно-зеленые» не побеждают 3 выезда подряд. Во всех случаях была ничья. Однако за 7 игр коллектив пропустил всего 11 мячей, хотя и забил мало — 8.

В среду «Сассуоло» могут не помочь Дефрель и Кирикеш. У футболистов есть повреждения.

Прогноз

2.40 и 2.90 — такие коэффициенты предлагают на победу одной и другой команды. Коэффициент 3.65 поставили на исход «ничья».

«Сассуоло» не выигрывал в последних матчах, но и соперники у команды были нелегкие. Тем не менее гости не упали в грязь лицом и взяли по одному пункту. Сама же «Брешиа» плохо играет дома, так что шансы у «черно-зеленых» неплохие.

Мы считаем, что «Сассуоло» под силу набрать как минимум очко. Прогнозируем, что команда не проиграет в этом матче. Коэффициент составляет 1.61. 0