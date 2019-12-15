«Рома» — СПАЛ. Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч Серии A 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, «Рома» будет принимать на своем поле СПАЛ в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Рома» — СПАЛ.

«Рома»

В своих 15 играх в рамках Серии А римский клуб набрал 29 очков. На данный момент этого достаточно для пятой строчки в турнирной таблице.

От лидера команда отстала уже на 9 баллов.

С 9 по 11 тур итальянского первенства «Рома» смогла трижды выиграть. Подопечные Паулу Фонсеки одолели «Милан» (2:1), «Удинезе» (4:0) и «Наполи» (2:1).

В следующих двух встречах «волки» потерпели поражения от «Боруссии» М в Лиге Европы (1:2), а также от «Пармы» в домашнем чемпионате (2:0).

После этого желто-красные уверенно разобрались с «Брешией» на «Олимпико» (3:0), а чуть позже «Рома» одолела «Башакшехир» в еврокубках (3:0). Уверенной победой закончился и поединок с «Вероной» в 14 туре Серии А (1:3).

Тем не менее, две предыдущие встречи клуба завершились вничью — 0:0 с «Интером» в чемпионате и 2:2 с «Вольфсбергером» в Лиге Европы — последний результат позволил выйти в плей-офф турнира.

СПАЛ

Сейчас коллектив из города Феррара находится последней, 20-й строчке. За 15 туров чемпионата команда накопила всего 9 очков.

Последний раз бело-голубые побеждали 5 октября. Тогда в 7 туре Серии А на «Паоло Мацца» хозяева одолели «Парму» (1:0).

Затем подопечные Леонардо Семпличи четырежды проиграли и трижды заработали по 1 баллу. И только после этого удалось победить в матче с «Лечче» (5:1).

Но уже в прошлом туре команда вновь проиграла — дома «Брешии» (0:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0