«Милан» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 15 декабря 2019 года

В 16 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 15 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Сассуоло».

«Милан»

После 15 туров итальянского первенства клуб из одноименного города закрепился в середине таблицы, заняв 10 место с 20 очками на счету.

В первых двух матчах под руководством Стефано Пиоли его подопечные сыграли вничью с «Лечче» (2:2) и уступили «Роме» (1:2).

А победа с новым тренером была добыта во встрече со СПАЛом (1:0). Но затем «Милан» потерпел поражение от «Лацио» (1:2) и «Ювентуса» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

13 тур Серии А завершился для «россонери» ничьей в противостоянии с «Наполи» (1:1). В следующих двух поединках «Милан» одолел «Парму» (1:0) и «Болонью» (3:2).

«Сассуоло»

На данный момент клуб из одноименного итальянского города находится на 14 месте в таблице Серии А, имея в своем распоряжении 15 очков.

В нынешнем сезоне результаты команды не впечатляют. В недавних семи встречах этому коллективу удалось выиграть лишь раз.

В 10 туре Серии А черно-зеленые уступили «Фиорентине» (1:2), а чуть позже они сыграли вничью с «Лечче» (2:2). Победили подопечные Роберто де Дзерби «Болонью» в 12 туре итальянского первенства (3:1).

Затем «Сассуоло» проиграл «Лацио» (1:2), расписал мировую с «Ювентусом» (2:2), вылетел из Кубка страны от «Перуджи» (1:2), а также не выявил сильнейшего в противостоянии с «Кальяри» (2:2).

Прогноз

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,40, а на победу «Сассуоло» — 5,80.

В недавних встречах «россонери» начали верить в свои силы, безусловно, этот победный ход они постараются продолжить и на «Сан-Сиро». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Милана» больше 1,5 с коэффициентом 1,55. 0