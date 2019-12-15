«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити».

«Арсенал»

В конце ноября «канониры» дома уступили в Лиге Европы «Анйтрахту» (1:2), после чего Унаи Эмери был отправлен в отставку с поста главного тренера, где его временно сменил Фреди Юндберг.

Безвыигрышная серия к тому моменты составляла 7 матчей. Ожидаемого всплеска эмоций не случилось — «арсенал» после смены тренера на выезде сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) и дома проиграл «Брайтону» (1:2), пропустив в концовке.

Все прогнозы на АПЛ

Долгожданная победа случилась в выездном матче с «Вест Хэмом» — пропустив в первом тайме? «Арсенал» трижды забил после перерыва — 3:1.

В последнем матче «канониры» ушли от выездного поражения в матче со «Стандардом» (2:2), отыгравшись со счета 0:2, и сумев выйти из группы.

В чемпионате Англии «Арсенал» с 22 очками после 16 туров занимает 9-е место. Разница мячей 24-24, 11 голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Манчестер Сити»

«Горожане» в конце ноября упустили домашнюю победу в Лиге чемпионов над «Шахтером» (1:1). Эта ничья стала для «Сити» второй подряд в турнире — ранее не удалось одолеть «Аталанту» (1:1).

Выездной матч с «Ньюкаслом» в АПЛ тоже закончился потерей очков после пропущенного на последних минутах гола — 2:2. Затем «МанСити» разгромил «Бернли» в гостя со счетом 4:1, пропустив уже при счете 4:0.

Домашнее дерби с «МЮ» завершилось поражением со счетом 1:2. Дважды пропустив в середине первого тайма, «Сити» сумел отквитать один мяч на последних минутах, но уйти от поражения не смог.

В последнем матче «Манчестер Сити» на выезде растоптал загребское «Динамо» со счетом 4:1, хотя и пропустил быстрый гол.

В АПЛ «Ман Сити» с 32 очками идет третьим, на 4 балла отставая от «Лестера» и на 14 — от «Ливерпуля». Разница мячей 44-19, девять голов забил Серхио Агуэро, еще 8 Рахим Стерлинг.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дважды обыграл «Арсенал» (2:0 в гостях и 3:1 дома). Годом ранее «Сити» победил трижды: 3:1 дома, 3:0 в гостях и 3:0 в финале Кубка лиги.

Прогноз

На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 6,25, на ничейный результат в основное время — 5,25, а на победу «Манчестер Сити» — 1,45.

«Сити» выиграл пять последних матчей с «Арсеналом», вряд ли «канониры» сумеют прервать эту серию в своем нынешнем состоянии.

Матч будет результативным. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1,50. 0