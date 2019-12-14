«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Испании 14 декабря 2019 года

В 17 туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на «Реале Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Барселона».

«Реал Сосьедад»

После 16 поединков чемпионата Испании клуб из Сан-Себастьяна имеет в своем запасе 27 очков. Это позволяет команде замыкать четверку сильнейших в таблице.

В 9 и 10 турах Примеры «Реал Сосьедад» сумел победить «Бетис» (3:1) и «Сельту» (0:1). Но в следующей встрече в родных стенах хозяева уступили «Леванте» (1:2).

Затем бело-голубые одержали верх над «Гранадой» (2:1), а в 13 туре Ла Лиги подопечные Иманоля Альгуасиля заработали 1 балл в игре с «Леганесом» (1:1).

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В матче на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Реала» (1:3), после чего в 15 туре Ла Лиги клуб из Сан-Себастьяна разгромил «Эйбар» (4:1). Последняя встреча в чемпионате с «Вальядолидом» прошла без голов (0:0).

«Барселона»

Приняв участие в 15 матчах Примеры, каталонская команда заработала 34 балла, благодаря чему она идет на равных с «Реалом» в турнирной таблице.

Последний раз сине-гранатовые теряли очки в начале ноября. И случилось это в двух поединках кряду. Сперва в Ла Лиге «Барселона» уступила «Леванте» (1:3), а затем расписала мировую на «Камп Ноу» с пражской «Славией» в ЛЧ (0:0).

Но во всех последующих встречах подопечные Эрнесто Вальверде только выигрывали. В 14 туре чемпионата Испании каталонцы разгромили «Сельту» (4:1).

После паузы на матчи сборных «Барселона» победила «Леганес» (2:1), «Боруссию» Д (3:1), «Атлетико» (1:0), «Мальорку» (5:2) и «Интер» (2:1).

Прогноз

На победу «Реала Сосьедад» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 4,30, а успех «Барсы» оценивается в 1,73.

Многие футболисты сине-гранатовых получили отдых перед грядущей игрой в Сан-Себастьяне, но бело-голубые в нынешнем сезоне доказали, что они никого не боятся. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Реала Сосьедад» больше 1 с коэффициентом 1,77. 0