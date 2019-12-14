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    Поднимется ли «Байер» в зону Лиги чемпионов?

    «Кельн» — «Байер». Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Бундеслиги 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Кельн» — «Байер»
    «Байер» занимает 6 место
    В 15 туре немецкой Бундеслиги «Кельн» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «Рейн Энерги Штадион» 14 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Байер».

    «Кельн»

    «Кельн» перед стартом 15 тура в немецком первенстве находится на последнем месте. И даже в случае победы команда не покинет зону вылета.

    «Козлы» не знают радости победы уже в семи поединках подряд с учетом всех турниров. За этот период они проиграли в шести из них.

    Ничейным результатом в предпоследнем игровом дне с «Аугсбургом» (1:1) дома они смогли прервать серию из пяти поражений, где четыре из них состоялись в матчах Бундеслиги.

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    Тем не менее, в прошлом туре коллектив снова проиграл — 0:2 «Униону».

    «Байер»

    Сейчас команда из Леверкузена занимает 6-е место в рейтинге Бундеслиги с 25 очками в копилке. Быть в зоне Лиги чемпионов коллективу не позволяет только худшая разница мячей.

    После того, как «Байер» потерпел поражение от «Боруссии» М (1:2), коллектив Петера Боса не знает неудач в Бундеслиге.

    Так, сперва Леверкузен выиграл у «Атлетико» в ЛЧ (2:1), после чего у «Вольфсбурга» в Бундеслиге (2:0).

    В 12 туре чемпионата «фармацевты» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Фрайбургом» (1:1). В еврокубковой встрече в Москве гости одолели «Локомотив» (2:0).

    В позапрошлом туре им и вовсе удалось одолеть на выезде «Баварию» (2:1), а в прошлом — «Шальке» (2:1).

    Общая серия без поражений прервалась в последнем матче группового этапа, где «Аптекари» проиграли дома «Ювентусу» (0:2) и прекратила борьбу в турнире.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех хозяев оценивается в 4,2, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0

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