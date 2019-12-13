«Лилль» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Франции 13 декабря 2019 года

В пятницу, 13 декабря, в стартовом поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Монпелье». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Лилль» — «Монпелье».

«Лилль»

«Доги» выиграли последние три игры в чемпионате Франции с одинаковым счетом по 1:0. Они поочередно одолели «Дижон», «Лион» и «Брест». При этом «ткачи» были обыграны на их поле.

Несколько дней тому назад «Лилль» прервал серию побед, уступив в Англии «Челси» (1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и прекратил свой евросезон.

В турнирной таблице Лиги 1 «сине-красные» после 17 матчей разместились на третьей позиции, имея в своей копилке 28 очков, что на балл больше, чем у четвертой строки.

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На своей арене в текущем французском первенстве «Лилль» играет очень сильно, потеряв очки только в двух случаях из девяти (две ничьи). Разница мячей — 16:4.

«Монпелье»

Проиграв в минувшем игровом дне Лиги 1 на своей территории ПСЖ со счетом 1:3, «паладины» т.с. прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

В этом удачном периоде команда шесть игр провела в чемпионате страны, где добыла лишь две виктории при четырех ничейных результатах. Одолеть удалось дома 3:0 «Тулузу» и 4:2 «Амьен». Мировые состоялись с «Анже» (0:0), «Мецом» (2:2), «Сент-Этьеном» (0:0) и «Дижоном» (2:2).

Перед стартом 18 тура, «Монпелье» с 24 зачетными пунктами расположился на десятой строке в турнирной таблице Лиги 1, но отставание от топ-3 составляет всего четыре пункта.

В гостях «Монпелье» в этом чемпионате Франции еще не побеждал, пять раз сыграв вничью при трех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 6:9.

В прошлом сезоне «Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» со счетом 0:0, а в выездном матче «доги» победили — 1:0.

Прогноз на «Лилль» — «Монпелье»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.95.

На викторию «Монпелье» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.50.

Зачастую «Лилль» в домашних поединках забивал уже в первом тайме, но после тяжелого поединка в ЛЧ думаем, что эта тенденция прервется в этом матче. 0