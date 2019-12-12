«Слован» — «Брага». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, «Слован» из Братиславы будет принимать на своем поле португальскую «Брагу» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Слован» — «Брага».

«Слован»

Команда из Братиславы лишилась шанса на евровесну. Перед заключительным туром «Слован» занимает третье место в группы K с четырьмя очками.

Начали групповой этап «небесно-голубые» с домашней виктории над турецким «Бешикташ» (4:2), которому уступили в пятом игровом дне — 1:2.

Со своим предстоящим противником подопечные Яна Козака разошлись миром с на выезде со счетом 2:2, а в противостоянии с английским «Вулверхэмптоном» словаки дважды проиграли — 1:2 и 0:1.

В чемпионате Словакии «Слован» лидирует, опережая ближайшего преследователя на десять пунктов. В последних трех матчах команда не пропускала.

«Брага»

«Брага» уже обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы. После пяти туров у португальцев 11 очков и отрыв от второй позиции один пункт.

Начали групповой этап «оружейники» с гостевой виктории над «Вулверхэмптоном» (1:0), затем они сыграли вничью со своим предстоящим оппонентом (2:2), после чего дважды одолели «Бешикташ» (3:1 и 2:1). В пятом туре они расписали мировую с англичанами дома (3:3).

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Брага» расположилась на шестой позиции, но от лидера первенства отстает аж на 18 пунктов. На выходных «красно-белые» уступили «Дешпортиво Авешу» (0:1), т.с. прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

Прогноз на «Слован» — «Брага»

«Слован» все свои баллы в этой Лиге Европы набрал на своем поле, поэтому рекомендуем поставить на непроигрыш хозяев. 0