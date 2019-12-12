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    Выйдет ли «Карабах» в плей-офф Лиги Европы?

    «Карабах» — «Дюделанж». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Карабах» — «Дюделанж»
    «Карабах» идет на третьем месте в группе
    В четверг, 12 декабря, «Карабах» будет принимать на своем поле «Дюделанж» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55. Прогноз на «Карабах» — «Дюделанж».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 12 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 13.00
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    «Карабах»

    В своих пяти матчах команда «Карабах» заработал 4 балла. Сейчас это позволяет ему занимать 3 строчку в таблице Группы A.

    На три очков больше имеет в своем активе вторая команда квартета АПОЭЛ.

    После неудачного старта в игре с «Севильей» (0:3) «скакуны» разгромили нынешнего соперника (4:1) на выезде.

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    Затем в первом поединке с АПОЭЛом подопечные Гурбана Гурбанова расписали мировую (1:1), а во второй встрече «Карабах» уже уступил сопернику (1:2).

    В пятом туре снова случилось поражение — на выезде от «Севильи» (0:2).

    «Дюделанж»

    После пяти туров группового этапа группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» заработал три очка. Коллектив занимает четвертое место в группе А.

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    • Эти баллы чемпион Люксембурга завоевал в первом туре турнира, неожиданно переиграв в гостях АПОЭЛ со счетом 4:3. После чего он четырежды проиграл.

    Сперва на своей территории «львы» были разгромлены 1:4 азербайджанским клубом, а затем они дважды крупно уступили «Севилье» — 0:3 в гостях и 2:5 дома.

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    После этого команда еще раз проиграла АПОЭЛу (0:2) — на этот раз на своем поле.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тода как успех гостей оценивается в 13,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0

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