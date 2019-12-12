«Гент» — «Александрия». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

«Гент»
Начав групповой этап с победы над «Сент-Этьеном» (3:2), бельгийский клуб продолжил его выездной ничьей с «Александрией» (1:1).
В сдвоенном противостоянии с «Вольфсбургом» «Гент» ушел от поражения на своем поле, отыгравшись со счета 0:2 до 2:2, а на выезде бельгийцы победили 3:1, хотя вновь пропустили первыми.
В прошлом туре команда гостила у «Сент-Этьена» доигрывала поединок в меньшинстве, но сумела удержать ничью — 0:0. Перед заключительным туром «Гент» имеет 9 очков и лидирует в группе I, опережая «Вольфсбург» на один пункт.
В прошлом туре чемпионата Бельгии команда дома одолела «Зюльте-Варегем» (2:0) и после 18 поединков идет второй в таблице вслед за «Брюгге».
«Александрия»
«Александрия» в пяти поединках заработала три балла и замыкает квартет I, потеряв шансы на выход в плей-офф турнира.
Начали этот турнир «олени» с выездного поражения от предстоящего противника со счетом 1:3, после чего последовала серия из трех ничьих подряд.
Сперва украинский коллектив поделил очки на своем поле с бельгийским «Гентом» (1:1), а затем дважды расписал мировые с французским «Сент-Этьеном» (1:1 и 2:2).
В прошлом туре подопечные Владимира Шарана дома уступили «Вольфсбургу» (0:1) и теперь не имеют турнирной мотивации.
В украинской Премьер-лиге команда в прошлом туре разгромила «Ворсклу» (3:0) и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.
Прогноз
Коэффициент на победу хозяев — 1.28, на ничью — 5.70, а на успех украинцев — 12.0.
У команды Шарана уже нет шансов на выход из группы, но видно, что украинский клуб явно недооценивают, а мотивацией для игроков является уже сам факт выступления на международном уровне. Разгрома в исполнении «Гента» здесь ждать уж точно не стоит. Предлагаем поставить на победу «Александрии» с форой +1,5 гола за 2.01. 0