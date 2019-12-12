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    Сможет ли «Гент» со второй попытки одолеть украинцев?

    «Гент» — «Александрия». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Гент» — «Александрия»
    Роман Яремчук встретится с соотечественниками
    В четверг, 12 декабря, бельгийский «Гент» будет принимать на своем поле украинскую «Александрию» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Гент» — «Александрия».
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    Футбол. Лига Европы. Группа I 12 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.50
  • 2
  • 14.00
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    «Гент»

    Начав групповой этап с победы над «Сент-Этьеном» (3:2), бельгийский клуб продолжил его выездной ничьей с «Александрией» (1:1).

    В сдвоенном противостоянии с «Вольфсбургом» «Гент» ушел от поражения на своем поле, отыгравшись со счета 0:2 до 2:2, а на выезде бельгийцы победили 3:1, хотя вновь пропустили первыми.

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    В прошлом туре команда гостила у «Сент-Этьена» доигрывала поединок в меньшинстве, но сумела удержать ничью — 0:0. Перед заключительным туром «Гент» имеет 9 очков и лидирует в группе I, опережая «Вольфсбург» на один пункт.

    В прошлом туре чемпионата Бельгии команда дома одолела «Зюльте-Варегем» (2:0) и после 18 поединков идет второй в таблице вслед за «Брюгге».

    «Александрия»

    «Александрия» в пяти поединках заработала три балла и замыкает квартет I, потеряв шансы на выход в плей-офф турнира.

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    • Начали этот турнир «олени» с выездного поражения от предстоящего противника со счетом 1:3, после чего последовала серия из трех ничьих подряд.

    Сперва украинский коллектив поделил очки на своем поле с бельгийским «Гентом» (1:1), а затем дважды расписал мировые с французским «Сент-Этьеном» (1:1 и 2:2).

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    В прошлом туре подопечные Владимира Шарана дома уступили «Вольфсбургу» (0:1) и теперь не имеют турнирной мотивации.

    В украинской Премьер-лиге команда в прошлом туре разгромила «Ворсклу» (3:0) и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.

    Прогноз

    Коэффициент на победу хозяев — 1.28, на ничью — 5.70, а на успех украинцев — 12.0.

    У команды Шарана уже нет шансов на выход из группы, но видно, что украинский клуб явно недооценивают, а мотивацией для игроков является уже сам факт выступления на международном уровне. Разгрома в исполнении «Гента» здесь ждать уж точно не стоит. Предлагаем поставить на победу «Александрии» с форой +1,5 гола за 2.01. 0

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