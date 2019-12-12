«ЧФР Клуж» — «Селтик». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «ЧФР Клуж» будет принимать «Селтик». Игра пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 12 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Селтик».

«ЧФР Клуж»

За пять встреч в рамках группового этапа румынский коллектив сумел раздобыть 9 баллов, что позволяет ему идти вторым в квартете E. Эта команда опережает «Лацио» на 3 пункта.

После победы над «Ренном» в еврокубках (1:0) подопечные Дана Петреску потеряли очки в противостоянии с «Динамо» Бухарест (0:0) в чемпионате.

Но в 17 туре домашнего первенства «ЧФР Клуж» разгромил «Киндию Тырговиште» (4:0). Затем в Риме «железнодорожники» уступили «Лацио» (0:1), после чего была зафиксирована ничья во встрече с «Херманнштадтом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

В 19 туре Высшей лиги «ЧФР Клуж» с минимальным счетом переиграл «Сепси» (1:0), после чего коллектив Петреску не справился с «Ботошани» (1:2).

«Селтик»

За пять туров группового этапа шотландский клуб из города Глазго сумел стать лидером таблицы в квартете E, заработав 13 очков.

Последний раз «Селтик» проигрывал 6 октября. Тогда в 8 туре домашнего чемпионата команда уступила «Ливингстону» (0:2), после чего этот коллектив победил в 12 матчах кряду.

В недавней встрече в еврокубках «кельты» одолели «Лацио» (2:1), а чуть позже подопечные Нила Леннона были сильнее «Мотеруэлла» (2:0) и «Ливингстона» (4:0) в 13 и 14 турах шотландской Премьер-лиги.

Затем «Селтик» уверенно разобрался с «Ренном» (3:1), а также одолел «Росс Каунти» (4:1) и «Гамильтон» (2:1). А в финале Кубка лиги коллектив Леннона одержал верх над «Рейнджерс» (1:0).

Прогноз

На победу «ЧФР Клужа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 3,30, а на победу «Селтика» — 3,70.

На стадионе «Константин Рэдулеску» сыграют два коллектива, которые в нынешнем сезоне забивают много. Голы должны быть и в очном противостоянии. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,72. 0