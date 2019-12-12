ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны Фредди ЮнгбергКамбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» Олимпийские игры вновь без российского флагаБан на четыре года. Черный день российского спорта
  • 00:52
    • «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и остался без еврокубков
  • 01:17
    • «Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 01:04
    • «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в плей-офф ЛЧ
  • 00:42
    • «Ростов» продлил контракты с восемью воспитанниками
  • 23:36
    • Облак: Мы подойдем к игре с большим желанием и максимальным настроем
  • 22:49
    • «Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:15
    • «Лион» и «Лейпциг» назвали стартовые составы
    Все новости спорта

    Помешает ли «Трабзонспор» выходу «Базеля» из группы?

    «Базель» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Базель Прогнозы на Трабзонспор Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Базель» — «Трабзонспор»
    «Базель» лидирует в группе
    В четверг, 12 декабря, «Базель» будет принимать на своем поле «Трабзонспор» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55. Прогноз на «Базель» — «Трабзонспор».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа C 12 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 13.00
  • Играть!
    •

    «Базель»

    «Базель» возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 10 очков из 15 возможных.

    «Красно-синие» дважды обыграли «Хетафе» (1:0 и 2:1), разгромили «Краснодар» (5:0), а также разошлись миром с «Трабзонспором» (2:2).

    Первое поражение случилось в пятом туре. Швейцарский клуб нанес визит российскому сопернику и проиграл 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В швейцарской Суперлиге «Базель» пока идет вторым, отставая на один балл от «Янг Бойз». После неудачи в Краснодаре коллектив выиграл два поединка в национальном чемпионате с общим счетом 7:0.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» замыкает квартет С, заработав в пяти встречах всего лишь один пункт. От второй позиции команда отстает на восемь пунктов и уже лишилась шансов на выход в плей-офф.

  • Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы
  • Досрочную путевку в плей-офф турнира получили 14 команд
  • 29/11/2019

    • Стартовали турки на групповом этапе ЛЕ с гостевого поражения от «Хетафе» (0:1). После чего расписали дома мировую с нынешним соперником (2:2).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Затем они дважды уступили «Краснодару»: 0:2 — дома и 1:3 — в гостях. В предыдущем туре случилась еще одна неудача против «Хетафе» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тода как успех гостей оценивается в 13,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Базель» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Даллас — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Ианген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Бавария — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Байер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брюгге — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ПСЖ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Брендан Роджерс
  • «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
    • 13:10 09/12/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?
    • 23:18 07/12/2019     Златан Ибрагимович
  • Трансферный дайджест. 3—9 декабря
    • 20:42 09/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Базель» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года. Прогноз на «Базель» — «Трабзонспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря Вчера в 08:430
  • 22:11
    • Азар выйдет в стартовом составе «Боруссии» против «Славии»
  • 01:09
    • «Аякс» упустил путевку в плей-офф, «Челси» удержал победу над «Лиллем»
  • 00:18
    • Анчелотти: Я никогда в жизни не подавал в отставку и никогда не стану
    Златан Ибрагимович Футбол Трансферный дайджест. 3—9 декабряГде продолжит карьеру Ибрагимович, на кого претендует ЦСКА, кто хочет подписать Кавани и другие трансферные новости последних дней 09/12/2019 в 20:420
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» ждет неудача в Мадриде
  • 3.78
    •
  • 01:27
    • «Боруссия» Д в меньшинстве удержала победу над «Славией»
  • 00:26
    • Флик: В последних матчах «Бавария» забивала слишком мало
  • 00:18
    • Бос: Одолеть «Ювентус» можно лишь, сыграв как единое целое
    Брендан Роджерс Футбол «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»В минувшем туре АПЛ «лисы» разгромили «Астон Виллу» 09/12/2019 в 13:100
  • 23:53
    • Гвардиола: Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов
  • 21:46
    • Гризманн и Перес сыграют в атаке «Барселоны» против «Интера»
  • 20:08
    • Алиссон будет защищать ворота «Ливерпуля» в матче с «Зальцбургом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие