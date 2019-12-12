«Базель» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, «Базель» будет принимать на своем поле «Трабзонспор» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55. Прогноз на «Базель» — «Трабзонспор».

«Базель»

«Базель» возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 10 очков из 15 возможных.

«Красно-синие» дважды обыграли «Хетафе» (1:0 и 2:1), разгромили «Краснодар» (5:0), а также разошлись миром с «Трабзонспором» (2:2).

Первое поражение случилось в пятом туре. Швейцарский клуб нанес визит российскому сопернику и проиграл 0:1.

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В швейцарской Суперлиге «Базель» пока идет вторым, отставая на один балл от «Янг Бойз». После неудачи в Краснодаре коллектив выиграл два поединка в национальном чемпионате с общим счетом 7:0.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» замыкает квартет С, заработав в пяти встречах всего лишь один пункт. От второй позиции команда отстает на восемь пунктов и уже лишилась шансов на выход в плей-офф.

Стартовали турки на групповом этапе ЛЕ с гостевого поражения от «Хетафе» (0:1). После чего расписали дома мировую с нынешним соперником (2:2).

Затем они дважды уступили «Краснодару»: 0:2 — дома и 1:3 — в гостях. В предыдущем туре случилась еще одна неудача против «Хетафе» (0:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тода как успех гостей оценивается в 13,0, а ничья — в 6,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Базель» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0