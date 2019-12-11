ПСЖ — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «Галатасарай». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Галатасарай».

ПСЖ

За пять туров группового этапа Лиги чемпионов клубу из столицы Франции удалось набрать 13 баллов, что позволяет ему единолично возглавить таблицу Группы A.

Но не так давно подопечные Томаса Тухеля теряли очки. Это случилось в домашнем первенстве. 1 ноября во встрече с «Дижоном» парижане уступили со счетом 1:2.

А затем ПСЖ одолел «Брюгге» в ЛЧ (1:0), разобрался с «Брестом» в Лиге 1 (2:1), а также одержал верх над «Лиллем» (2:0).

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В поединке против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» французам удалось вырвать ничью (2:2), после чего команда Тухеля переиграла «Нант» (2:0) и «Монпелье» (3:1).

«Галатасарай»

Турецкая команда из Стамбула находится на последнем месте в квартете A, имея на своем счету 2 балла. От «Брюгге» и третьей строчки коллектив отделяет 1 пункт.

Однако в нынешнем сезоне подопечные Фатиха Терима выступают неубедительно. После разгрома на «Сантьяго Бернабеу» от «Реала» (0:6) «Галатасарай» одолел «Газиантеп» (2:0).

А 22 ноября желто-красные потерпели поражение от «Башакшехира» (0:1). Затем «львы» расписали мировую с «Брюгге» (1:1) и «Трабзонспором» (1:1).

В Кубке Турции стамбульская команда встретилась с «Тузласпором». В родных стенах хозяева уступили оппонентам 0:2 и попрощались с турниром. В последнем матче «Галатасарай» минимально переиграл «Аланияспор» (1:0).

Прогноз

Победа ПСЖ оценивается коэффициентом 1,19, на ничью букмекеры дают коэффициент 8,00, а на победу «Галатасарая» — 15,0.

Несмотря на мотивацию, турецкая команда не сможет справиться с натиском парижского коллектива. Наш прогноз на матч — победа ПСЖ в первом тайме с коэффициентом 1,55. 0