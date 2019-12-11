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    Выйдет ли «Олимпиакос» в Лигу Европы?

    «Олимпиакос» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»
    «Олимпиакос» занимает последнее место в группе
    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискаки» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Црвена Звезда».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 11 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 6.60
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    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» хоть и последний в группе, но все же команда имеет хорошие шансы на то, чтобы попасть в Лигу Европы.

    Отставание от грядущего оппонента всего два пункта. Поэтому хозяевам нужно выигрывать, чтобы занять заветную третью позицию.

    В пяти последних играх Лиги чемпионов с участием «Олимпиакоса» забивалось как минимум два гола. Так что коллектив всегда старается устроить результативный поединок.

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    На прошлых выходных коллектив прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах благодаря победе над «Панаитоликосом» (3:0) в греческой Суперлиге.

    «Црвена Звезда»

    Команда идет на третьей строчке. В двух баллах находится нынешний соперник, поэтому гостям важно не проиграть в Пирее.

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    «Црвена Звезда» выиграла только один из пяти поединков в ЛЧ. «Звездаши» обыграли как раз греков дома со счетом 3:1.

    «Тоттенхэм» белградцев разгромил со счетом 4:0 и 5:0, а в позапрошлом туре с «Баварией» они уступили 0:3.

    Наконец, в прошлом поединке группы чемпион Сербии был разгромлен на выезде «Баварией» (0:6).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех гостей оценивается в 6,5, а ничья — в 4,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Олимпиакос» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    «Олимпиакос» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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