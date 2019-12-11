«Олимпиакос» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискаки» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Црвена Звезда».

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» хоть и последний в группе, но все же команда имеет хорошие шансы на то, чтобы попасть в Лигу Европы.

Отставание от грядущего оппонента всего два пункта. Поэтому хозяевам нужно выигрывать, чтобы занять заветную третью позицию.

В пяти последних играх Лиги чемпионов с участием «Олимпиакоса» забивалось как минимум два гола. Так что коллектив всегда старается устроить результативный поединок.

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На прошлых выходных коллектив прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах благодаря победе над «Панаитоликосом» (3:0) в греческой Суперлиге.

«Црвена Звезда»

Команда идет на третьей строчке. В двух баллах находится нынешний соперник, поэтому гостям важно не проиграть в Пирее.

«Црвена Звезда» выиграла только один из пяти поединков в ЛЧ. «Звездаши» обыграли как раз греков дома со счетом 3:1.

«Тоттенхэм» белградцев разгромил со счетом 4:0 и 5:0, а в позапрошлом туре с «Баварией» они уступили 0:3.

Наконец, в прошлом поединке группы чемпион Сербии был разгромлен на выезде «Баварией» (0:6).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех гостей оценивается в 6,5, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Олимпиакос» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0