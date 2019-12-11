«Аль-Садд» — «Ианген». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч клубного чемпионата мира 11 декабря 2019 года

В среду, 11 декабря, катарский «Аль-Садд» в предварительном раунде клубного чемпионата мира сыграет с «Иангеном» из Новой Каледонии. Встреча, которая пройдет в Дохе, начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Аль-Садд» — «Ианген».

«Аль-Садд»

Катарский «Аль-Садд» примет участие в клубном чемпионате мира как хозяин турнира и победитель Старс-лиги 2018/2019.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Катара «волки» после восьми матчей набрали 15 очков, с которыми идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но у команды есть две игры в запасе.

Непосредственно перед ККМ клуб из города Доха провел четыре игры в QSL Cup, где набрал семь очков и идет на третьем месте, позволяющая пробиться в плей-офф.

Отметим, что в составе «Аль-Садда» помимо футболистов сборной Катара, также выступают экс-игрок «Атлетико» Габи , южнокореец Чон У Ён и алжирец Багдад Бунеджах .

«Ианген»

«Ианген» из Новой Каледонии стал победителем прошедшей Лиги чемпионов Океании, одолев в финале турнира своих соотечественников «Мадженту» (1:0) и теперь будет представлять свой регион в ККМ.

В недавно завершившемся чемпионате страны команда стала чемпионом, опередив всего на два очка своего противника по финалу в Лиге чемпионов.

Так как Новая Каледония является заморской территорией Франции, «Ианген» также выступает в Кубке метрополии, где в середине прошлого месяца были выбиты первым же соперником в седьмом раунде розыгрыша.

Прогноз на «Аль-Садд» — «Ианген»

Прогнозируем, что хозяева турнира легко расправятся с представителями Океании, одолев своего оппонента с крупным счетом. 0