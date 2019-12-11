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    Хозяева ККМ легко расправятся с представителями Океании?

    «Аль-Садд» — «Ианген». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч клубного чемпионата мира 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Аль-Садд» — «Ианген»
    «Аль-Садд»
    В среду, 11 декабря, катарский «Аль-Садд» в предварительном раунде клубного чемпионата мира сыграет с «Иангеном» из Новой Каледонии. Встреча, которая пройдет в Дохе, начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Аль-Садд» — «Ианген».

    «Аль-Садд»

    Катарский «Аль-Садд» примет участие в клубном чемпионате мира как хозяин турнира и победитель Старс-лиги 2018/2019.

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    В чемпионате Катара «волки» после восьми матчей набрали 15 очков, с которыми идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но у команды есть две игры в запасе.

    Непосредственно перед ККМ клуб из города Доха провел четыре игры в QSL Cup, где набрал семь очков и идет на третьем месте, позволяющая пробиться в плей-офф.

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    • Отметим, что в составе «Аль-Садда» помимо футболистов сборной Катара, также выступают экс-игрок «Атлетико» Габи, южнокореец Чон У Ён и алжирец Багдад Бунеджах.

    «Ианген»

    «Ианген» из Новой Каледонии стал победителем прошедшей Лиги чемпионов Океании, одолев в финале турнира своих соотечественников «Мадженту» (1:0) и теперь будет представлять свой регион в ККМ.

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    В недавно завершившемся чемпионате страны команда стала чемпионом, опередив всего на два очка своего противника по финалу в Лиге чемпионов.

    Так как Новая Каледония является заморской территорией Франции, «Ианген» также выступает в Кубке метрополии, где в середине прошлого месяца были выбиты первым же соперником в седьмом раунде розыгрыша.

    Прогноз на «Аль-Садд» — «Ианген»

    Прогнозируем, что хозяева турнира легко расправятся с представителями Океании, одолев своего оппонента с крупным счетом. 0

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    «Аль-Садд» — «Ианген». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч клубного чемпионата мира 11 декабря 2019 года. Прогноз на «Аль-Садд» — «Ианген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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