«Аль-Садд» — «Ианген». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч клубного чемпионата мира 11 декабря 2019 года

«Аль-Садд»
Катарский «Аль-Садд» примет участие в клубном чемпионате мира как хозяин турнира и победитель Старс-лиги 2018/2019.
В чемпионате Катара «волки» после восьми матчей набрали 15 очков, с которыми идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но у команды есть две игры в запасе.
Непосредственно перед ККМ клуб из города Доха провел четыре игры в QSL Cup, где набрал семь очков и идет на третьем месте, позволяющая пробиться в плей-офф.
Отметим, что в составе «Аль-Садда» помимо футболистов сборной Катара, также выступают экс-игрок «Атлетико»
«Ианген»
«Ианген» из Новой Каледонии стал победителем прошедшей Лиги чемпионов Океании, одолев в финале турнира своих соотечественников «Мадженту» (1:0) и теперь будет представлять свой регион в ККМ.
В недавно завершившемся чемпионате страны команда стала чемпионом, опередив всего на два очка своего противника по финалу в Лиге чемпионов.
Так как Новая Каледония является заморской территорией Франции, «Ианген» также выступает в Кубке метрополии, где в середине прошлого месяца были выбиты первым же соперником в седьмом раунде розыгрыша.
Прогноз на «Аль-Садд» — «Ианген»
Прогнозируем, что хозяева турнира легко расправятся с представителями Океании, одолев своего оппонента с крупным счетом. 0