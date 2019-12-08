«Вальядолид» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 декабря 2019 года

В воскресенье, 8 декабря, «Вальядолид» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Хосе Соррилья», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Вальядолид» — «Реал Сосьедад».

«Вальядолид»

После 15 поединков чемпионата коллектив из одноименного испанского города имеет на своем счету 18 очков, вследствие чего команда занимает 15 место в таблице.

В десятом матче в рамках Ла Лиги «Вальядолид» разобрался с «Эйбаром» (2:0). Чуть позже на «Камп Ноу» гости были разгромлены «Барселоной» (5:1).

Затем подопечные Серхио Гонсалеса одолели «Мальорку» (3:0), но спустя неделю бело-фиолетовые оказались слабее «Алавеса» (0:3).

Эта неудача начала трехматчевую серию из поражений в официальных встречах, которые пришлись на Примеру. Коллектив уступил «Севилье» (0:1) и сыграл вничью с «Сельтой» (0:0).

«Реал Сосьедад»

Сан-Себастьянцы хорошо проводят текущий сезон в Примере. После 15 туров «Реал Сосьедад» занимает четвертое место, имея на своем счету 26 очков.

За минувшие семь игр «бело-голубые» смогли выиграть в четырех встречах и два раза проиграли.

Виктории состоялись дома над «Бетисом» (3:1) и «Эйбаром» (4:1), а также на выезде над «Сельтой» (1:0) и «Гранадой» (2:1).

Поражения пришлись на встречи с «Леванте» (1:2) и «Реалом» (1:3). Еще в одном поединке была ничья с «Леганесом» (1:1) дома.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,4, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0