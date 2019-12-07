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    «Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лейпциг» — «Хоффенхайм»
    Юлиан Нагельсманн
    7 декабря на «Ред Булл Арене» «Лейпциг» примет «Хоффенхайм» в рамках 14 тура немецкой Бундеслиги. Начало в 17:30 по мск. Прогноз на «Лейпциг» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 6.30
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» проводит очередной хороший сезон. Сейчас в Бундеслиге команда является второй по счету. У нее 27 очков. Отставание от первой «Боруссии» М составляет всего один балл. При этом в случае потери баллов хозяевам угрожает лишь «Шальке».

    Очки «Лейпциг» терял в последний раз еще в ноябре. Тогда коллектив уступил «Фрайбургу» со счетом 2:1. После «быки» выиграли 4 матча кряду. А с учетом Кубка и Лиги чемпионов беспроигрышная серия составит 7 поединков.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На прошлых выходных команда выиграла у «Падерборна» со счетом 2:3. Перед этим была ничья с «Бенфикой» 2:2 в ЛЧ.

    В 4 последних играх Бундеслиги «Лейпциг» забивал не менее трех голов. В начале ноября хозяева отгрузили «Майнцу» 8 мячей. Так что с атакой у них полный порядок.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» идет восьмым. На счету гостей 21 очко. Они всего в одном пункте от зоны еврокубков. Так что для них победа является самым желанным результатом.

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    • «Хоффе» не побеждали в прошлых двух встречах. Они уступили «Майнцу» 1:5. В прошлый раз «сине-белые» довольствовались лишь ничьей в игре с «Фортуной» (1:1).

    В гостях команда меньше пропускает, но и меньше забивает. За 6 выездных игр «Хоффенхайм» пропустил всего 8 мячей, тогда как в 7 домашних матчах на счету клуба уже 14 пропущенных.

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    Кроме того, коллектив проиграл лишь в одном из 6 гостевых поединков Бундеслиги, выиграв при этом в трех.

    Прогноз

    Что касается коэффициентов, то здесь даются такие цифры: 1.48, 5.00 и 6.30 на победу хозяев, ничью и победу гостей соответственно.

    «Лейпциг» не уступал «Хоффенхайму» в последних трех матчах. Теперь же «быков» тренирует Нагельсманн, который ранее возглавлял «Хоффе». Про свою бывшую команду он знает практически все.

    Полагаем, что «Лейпциг» продолжит беспроигрышную серию. Прогноз — 1Х и ТБ 2.5 за 1.70. 0

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    «Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Лейпциг» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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