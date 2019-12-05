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    Одержит ли «Арсенал» первую победу при Юнгберге?

    «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 5 декабря

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    Прогноз на «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
    Фредрик Юнгберг
    В четверг, 5 декабря, «Арсенал» на своем поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.57
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  • 4.15
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    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.

    «Канониры» одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

    Свою последнюю победу лондонцы одержали еще 6 октября, когда одолели «Борнмут» (1:0). В двух предыдущих турах «Арсенал» разошелся миром с «Саутгемптоном» (2:2) и «Норвичем» (2:2).

    В конце ноября руководство клуба уволило Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Его место временно занял Фредрик Юнгберг.

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    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    «Брайтон» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 набранными очками.

    На счету «чаек» четыре победы, три ничьи и семь поражений в 14 сыгранных турах.

    В трех последних матчах подопечные Грэма Поттера уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3), «Лестеру» (0:2) и «Ливерпулю» (1:2), на фоне которого в целом смотрелись достойно.

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    В лазарете «Брайтона» находятся Бернардо и Солли Марч.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 1.63, победа «Брайтона» — 5.80, ничья — 4.20.

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    Очевидно, что увольнение Эмери не входило в планы руководства лондонского клуба, поскольку «канониры» до сих пор не получили нового наставника. Юнгберг дебютировал в качестве рулевого с ничьей и не смог прервать неудачную серию команды. Впрочем, 5 декабря у «Арсенала» будет отличный шанс сделать это.

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    «Чайки» не заслуживают пренебрежительного отношения, хотя бы после хорошей игры с «Ливерпулем», однако они показывают слишком открытый футбол, который идеально подходит для остроатакующего «Арсенала».

    Кроме того, «Брайтон» по-прежнему не может избавиться от серьезных проблем в обороне, как, например, неудачное расположение при стандартных положениях. Полагаем, что «Арсенал» победит и забьет хотя бы пару мячей. Наш прогноз — «победа хозяев и тотал больше 1,5» за 1.89. 0

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    «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 5 декабря. Прогноз на «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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