«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 5 декабря

В четверг, 5 декабря, «Арсенал» на своем поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Арсенал»

«Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.

«Канониры» одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Свою последнюю победу лондонцы одержали еще 6 октября, когда одолели «Борнмут» (1:0). В двух предыдущих турах «Арсенал» разошелся миром с «Саутгемптоном» (2:2) и «Норвичем» (2:2).

В конце ноября руководство клуба уволило Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Его место временно занял Фредрик Юнгберг.

После травм у «Арсенала» восстанавливаются Даниэль Себальос, Эктор Бельерин и Роб Холдинг.

«Брайтон энд Хоув Альбион»

«Брайтон» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 набранными очками.

На счету «чаек» четыре победы, три ничьи и семь поражений в 14 сыгранных турах.

В трех последних матчах подопечные Грэма Поттера уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3), «Лестеру» (0:2) и «Ливерпулю» (1:2), на фоне которого в целом смотрелись достойно.

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В лазарете «Брайтона» находятся Бернардо и Солли Марч.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 1.63, победа «Брайтона» — 5.80, ничья — 4.20.

Очевидно, что увольнение Эмери не входило в планы руководства лондонского клуба, поскольку «канониры» до сих пор не получили нового наставника. Юнгберг дебютировал в качестве рулевого с ничьей и не смог прервать неудачную серию команды. Впрочем, 5 декабря у «Арсенала» будет отличный шанс сделать это.

Все прогнозы на футбол

«Чайки» не заслуживают пренебрежительного отношения, хотя бы после хорошей игры с «Ливерпулем», однако они показывают слишком открытый футбол, который идеально подходит для остроатакующего «Арсенала».

Кроме того, «Брайтон» по-прежнему не может избавиться от серьезных проблем в обороне, как, например, неудачное расположение при стандартных положениях. Полагаем, что «Арсенал» победит и забьет хотя бы пару мячей. Наш прогноз — «победа хозяев и тотал больше 1,5» за 1.89. 0