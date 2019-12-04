ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Арсенал»Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулу Хамес РодригесТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря Семен ВарламовНХЛ. Шайба Прохоркина, ассист Гусева 30 сэйвов Варламова
  • 23:42
    • Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»
  • 09:57
    • «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи»
  • 09:44
    • «Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»
  • 08:58
    • «Филадельфия» разобралась с «Ютой», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк»
  • 08:31
    • WBC одобрил реванш Уайлдера и Фьюри
  • 08:16
    • Месси: Время летит очень быстро
  • 23:32
    • Алиссон — первый обладатель Трофея Льва Яшина
    Все новости спорта

    Как «Манчестер Юнайтед» примет Моуринью?

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
    «Тоттенхєм» пока не знает осечек при Моуринью
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 4 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.70
  • Играть!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Сейчас команда из Манчестера занимает девятую строчку в таблице с 18 баллами в активе. От зоны Лиги чемпионов этот коллектив отстает пока на восемь пунктов.

    После ничейного матча с «Ливерпулем» (1:1) «Красные Дьяволы» смогли трижды победить в разных турнирах.

    Но сразу за этим, в 11 туре чемпионата все завершилось гостевым поражением от «Борнмута» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    7 ноября «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Партизаном» на евроарене (3:0), а спустя несколько дней «красные дьяволы» победили «Брайтон» (3:1).

    Тем не менее, после международной паузы команда не знает побед: после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в АПЛ последовало поражение от «Астаны» (1:2) в Лиге Европы и мировая с «Астон Виллой» (2:2) дома.

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы идут на пятом месте в таблице с 20 баллами на своем счету с отставанием в шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В последних матчах при Маурисио Почеттино «Шпоры» в Премьер-Лиге проиграли «Ливерпулю» (1:2), а также разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1).

    Между этими встречами был еще и разгром «Црвены Звезды» в двух поединках (5:0; 4:0). А в первой игре при Жозе Моуринью в чемпионате «Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» (3:2).

  • Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»
  • «Красные дьяволы» остались в середине турнирной таблицы
  • Вчера

    • Затем на евроарене «шпоры» в родных стенах пропустили два гола от «Олимпиакоса», но дубль Кейна, а также забитые мячи Алли и Орье подарили лондонцам победу со счетом 4:2 и путевку в плей-офф.

    В третьем матче при экс-менеджере «МЮ» лондонцы также выиграли — со счетом 3:2 над «Борнмутом» дома в АПЛ.

    Прогноз

    Букмекеры одинаково оценивают шансы обеих команд на победу — коэффициент 2,62. Между тем, ничья соответствует коэффициенту 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бордо — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.63
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Дижон — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лестер — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
    • 14:04 28/11/2019     Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019     Официальный мяч Лиги Европы УЕФА
  • Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы
    • 18:25 29/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
    Тоже интересно
    Антони Марсьяль Футбол Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»«Красные дьяволы» остались в середине турнирной таблицы Вчера в 14:340
  • 23:26
    • Меган Рапино — обладательница «Золотого мяча»-2019
  • 23:11
    • Де Лигт выиграл приз лучшему молодому игроку года
  • 21:34
    • ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» на своем поле
    «Зенит» — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» взял верх над «Спартаком», «Локомотив» проиграл «Динамо»Обзор матчей 18-го тура Российской Премьер-лиги 01:240
  • Экспресс дня

  • Вернутся ли победы к «Ман Сити»?
  • 2.63
    •
  • 10:26
    • «Арсенал» возглавил Аллегри — «Париматч»
  • 08:44
    • Рублев начнет сезон на турнире в Дохе
  • 00:59
    • «Кальяри» вырвал победу у «Сампдории»
    Сергей Семак и Доменико Тедеско Футбол Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл ТедескоРеакция спортивных СМИ на Дерби двух столиц Вчера в 02:530
  • 21:55
    • СКА вырвал победу у ЦСКА, Барабанов оформил хет-трик
  • 21:47
    • «Краснодар» разошелся миром с «Тамбовом»
  • 19:27
    • «Салават Юлаев» уступил «Йокериту» в Уфе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие