«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 4 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед»

Сейчас команда из Манчестера занимает девятую строчку в таблице с 18 баллами в активе. От зоны Лиги чемпионов этот коллектив отстает пока на восемь пунктов.

После ничейного матча с «Ливерпулем» (1:1) «Красные Дьяволы» смогли трижды победить в разных турнирах.

Но сразу за этим, в 11 туре чемпионата все завершилось гостевым поражением от «Борнмута» (0:1).

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7 ноября «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Партизаном» на евроарене (3:0), а спустя несколько дней «красные дьяволы» победили «Брайтон» (3:1).

Тем не менее, после международной паузы команда не знает побед: после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в АПЛ последовало поражение от «Астаны» (1:2) в Лиге Европы и мировая с «Астон Виллой» (2:2) дома.

«Тоттенхэм»

Лондонцы идут на пятом месте в таблице с 20 баллами на своем счету с отставанием в шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов.

В последних матчах при Маурисио Почеттино «Шпоры» в Премьер-Лиге проиграли «Ливерпулю» (1:2), а также разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1).

Между этими встречами был еще и разгром «Црвены Звезды» в двух поединках (5:0; 4:0). А в первой игре при Жозе Моуринью в чемпионате «Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» (3:2).

Затем на евроарене «шпоры» в родных стенах пропустили два гола от «Олимпиакоса», но дубль Кейна, а также забитые мячи Алли и Орье подарили лондонцам победу со счетом 4:2 и путевку в плей-офф.

В третьем матче при экс-менеджере «МЮ» лондонцы также выиграли — со счетом 3:2 над «Борнмутом» дома в АПЛ.

Прогноз

Букмекеры одинаково оценивают шансы обеих команд на победу — коэффициент 2,62. Между тем, ничья соответствует коэффициенту 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0