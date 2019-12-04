«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 4 декабря. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон».

«Ливерпуль»

Коллектив из одноименного города уверенно закрепился на первой строчке в турнирной таблице с 40 баллами на счету. Команду со второго места красные опережают на 8 пунктов.

После победы в Кубке лиги над «Арсеналом» в серии пенальти (5:5, 5:4) «мерсисайдцы» одолели «Астон Виллу» в Премьер-лиге (2:1).

Затем подопечные Юргена Клоппа разобрались с «Генком» в Лиге чемпионов (2:1), а чуть позже в родных стенах хозяева одержали верх над «Ман Сити» (3:1), увеличив отрыв от «горожан» в таблице.

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В 13 туре АПЛ «Ливерпуль» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:1), но в очередной встрече с «Наполи» красные вновь не смогли победить (1:1). В последнем на сегодняшний день поединке эта команда одолела «Брайтон» (2:1).

«Эвертон»

Еще один представитель Ливерпуля сейчас находится на 17 строчке в турнирной таблице с 14 очками на счету. От зоны вылета команду отделяют всего 2 балла.

В 10 туре английского первенства синие потерпели поражение от «Брайтона» (2:3), после чего в Кубке лиги «Эвертон» одолел «Уотфорд» (2:0).

Затем в чемпионате «ириски» спаслись в игре с «Тоттенхэмом», забив на 97 минуте (1:1). Спустя неделю подопечные Марку Силвы взяли верх над «Саутгемптоном» (2:1).

Но в последних двух встречах в АПЛ «Эвертон» остался без набранных баллов. Сперва ливерпульская команда дома не справилась с «Норвичем» (0:2), а 1 декабря она уступила на выезде «Лестеру» (1:2).

Прогноз

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,41, на ничью — 5,10, а на победу «Эвертона» — 7,60.

На «Энфилде» «ирискам» будет тяжело рассчитывать на очки, команда предпочтет действовать от обороны, которую красные попытаются вскрыть. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,57. 0