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    На «Энфилде» «Ливерпуль» не будет напрягаться

    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон»
    Вирджил ван Дейк
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 4 декабря. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
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    «Ливерпуль»

    Коллектив из одноименного города уверенно закрепился на первой строчке в турнирной таблице с 40 баллами на счету. Команду со второго места красные опережают на 8 пунктов.

    После победы в Кубке лиги над «Арсеналом» в серии пенальти (5:5, 5:4) «мерсисайдцы» одолели «Астон Виллу» в Премьер-лиге (2:1).

    Затем подопечные Юргена Клоппа разобрались с «Генком» в Лиге чемпионов (2:1), а чуть позже в родных стенах хозяева одержали верх над «Ман Сити» (3:1), увеличив отрыв от «горожан» в таблице.

    Все прогнозы на АПЛ

    В 13 туре АПЛ «Ливерпуль» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:1), но в очередной встрече с «Наполи» красные вновь не смогли победить (1:1). В последнем на сегодняшний день поединке эта команда одолела «Брайтон» (2:1).

    «Эвертон»

    Еще один представитель Ливерпуля сейчас находится на 17 строчке в турнирной таблице с 14 очками на счету. От зоны вылета команду отделяют всего 2 балла.

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    • В 10 туре английского первенства синие потерпели поражение от «Брайтона» (2:3), после чего в Кубке лиги «Эвертон» одолел «Уотфорд» (2:0).

    Затем в чемпионате «ириски» спаслись в игре с «Тоттенхэмом», забив на 97 минуте (1:1). Спустя неделю подопечные Марку Силвы взяли верх над «Саутгемптоном» (2:1).

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    Но в последних двух встречах в АПЛ «Эвертон» остался без набранных баллов. Сперва ливерпульская команда дома не справилась с «Норвичем» (0:2), а 1 декабря она уступила на выезде «Лестеру» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,41, на ничью — 5,10, а на победу «Эвертона» — 7,60.

    На «Энфилде» «ирискам» будет тяжело рассчитывать на очки, команда предпочтет действовать от обороны, которую красные попытаются вскрыть. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,57. 0

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    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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