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    Добудет ли «Фиорентина» уверенную победу в Кубке?

    «Фиорентина» — «Читтаделла». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Италии 3 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Читтаделла»
    Кевин-Принс Боатенг
    В 1/16 финала Кубка Италии «Фиорентина» будет принимать «Читтаделлу». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Читтаделла».

    «Фиорентина»

    Свой путь в данном турнире команда из Флоренции начала в августе. Тогда в 1/32 финала подопечные Винченцо Монтеллы одолели клуб «Монца» (3:1).

    А в своих последних матчах чемпионата Италии фиолетовые чаще стали терять баллы, из-за чего и заняли 11 место в турнирной таблице.

    После домашней ничьей в противостоянии с «Ювентусом» (0:0) «Фиорентина» одолела «Сампдорию» (2:1) и «Удинезе» (1:0) в 5 и 7 турах Серии А.

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    Затем «лилии» дома проиграли «Лацио» (1:2), а также в родных стенах хозяева расписали мировую с «Пармой» (1:1). Последний поединок в чемпионате клуб из Флоренции провел неудачно, потеряв очки во встрече с «Лечче» (0:1).

    «Читтаделла»

    Собственную кампанию в Кубке страны коллектив из одноименного итальянского города начал с уверенной победы над «Падовой» в 1/64 финала (3:0).

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    В следующем поединке плей-офф «Читтаделла» в напряженной встрече с «Карпи» одолела оппонентов лишь по пенальти (3:3, 5:4).

    А в матчах в рамках Серии В подопечные Роберто Вентурато не проигрывают с октября. В 9 туре первенства его коллектив расписал мировую с «Порденоне» (0:0), а затем в родных стенах хозяева одолели «Ливорно» (1:0).

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    Встреча 3 ноября с «Фрозиноне» завершилась безголевой ничьей (0:0), а после удачного поединка с клубом «Перуджа» (2:0) «Читтаделла» дважды не смогла выявить сильнейшего в противостояниях с «Пизой» (1:1) и «Кротоне» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,19, на ничью — 5,90, а на победу «Читтаделлы» — 14,0.

    Несмотря на неубедительные выступления в чемпионате, Кубок Италии является хорошей возможностью побороться за трофей. Для этого необходимо легко обыгрывать соперников уровня Серии В. Наш прогноз на матч — победа «Фиорентины» с форой -1,5 с коэффициентом 1,67. 0

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    «Фиорентина» — «Читтаделла». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Италии 3 декабря 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Читтаделла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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