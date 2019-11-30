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    Выстоит ли «Вест Хэм» против «Челси»?

    «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.4) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Вест Хэм»
    Пеллегрини в тяжелой ситуации
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 30 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года
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    «Челси»

    «Челси» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 26 баллами.

    На счету команды Лэмпарда восемь побед, две ничьи и три поражения. Победная серия лондонцев в АПЛ до прошлого тура насчитывала шесть встреч.

    Именно в нем «Синие» уступили на выезде «Манчестер Сити» (1:2), хотя выигрывали по ходу матча. Из-за этого манкунианцы сместили их с третьей позиции.

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    Посреди недели команда совершила непростой выезд к «Валенсии» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, который завершился драматичной ничьей 2:2.

    «Вест Хэм»

    После 13 матчей чемпионата эта лондонская команда с 13 баллами идет на 17 строчке в турнирной таблице. От зоны вылета она оторвалась лишь на три пункта.

    Последний раз подопечные Мануэля Пеллегрини побеждали в сентябре. Тогда в 6 туре его коллектив одолел «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    А затем «Вест Хэм» вылетел от «Оксфорда Юнайтед» из Кубка лиги (0:4).

    Тем самым безвыигрышная серия клуба во всех турнирах насчитывает восемь поединков, тогда как три предыдущих принесли только поражения.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 10,0 а ничья — в 5,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,4. 0

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    «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.4) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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