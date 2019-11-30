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    Воспользуется ли «Алавес» усталостью «Реала»?

    «Алавес» — «Реал». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Испании 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Алавес» — «Реал»
    Карим Бензема
    30 ноября в рамках 15-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом». Начало игры — в 15:00 по Москве. Прогноз на «Алавес» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Алавес»

    В турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» с 18 очками находится на 13-й позиции после 14-ти туров, находясь на расстоянии пяти баллов от пятой позиции.

    Баски выиграли последние две игры в Примере, прервав т.с. 3-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и раз сыграли вничью.

    «Славные» в удачный для себя период смогли сперва одолеть на своей территории «Вальядолид» со счетом 3:0, а в следующем поединке на выезде положили на лопатки «Эйбар» — 2:0.

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    • В семи домашних встречах текущего розыгрыша Примеры «Алавес» выиграл в четырех из них, дважды сыграл вничью и раз уступил, разница мячей — 9:2.

    «Реал»

    «Королевский клуб» за последние семь матчей смог победить в пяти из них при двух ничейных результатах. На этой недели мадридцы провели матч Лиги чемпионов, где расписали мировую с ПСЖ — 2:2.

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    А перед этим «сливочные» победили в трех играх кряду. Непосредственно в чемпионате страны они в этот период одолели 4:0 в гостях «Эйбар» и 3:1 дома «Реал Сосьедад».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Перед 14-м туром «Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице Примеры, с 28-ю очками в копилке, уступая первой «Барсе» только по разницы мячей.

    Шесть выездных встреч в этом чемпионате Испании принесли клубу из Мадрида три виктории, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 10:4.

    В прошлом сезоне «Алавес» дома обыграл «Реал» со счетом 1:0, в Мадриде «сливочные» взяли реванш — 3:0.

    Прогноз на «Алавес» — «Реал»

    «Алавес» на своем поле играет довольно-таки неплохо, а «Реал» после непростой игры с ПСЖ в ЛЧ может не успеть восстановиться. Поэтому, рекомендуем поставить с форой на хозяев. 0

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    «Алавес» — «Реал». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Испании 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Алавес» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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