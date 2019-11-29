«Шальке» — «Унион». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Германии 29 ноября 2019 года

«Шальке»
«Шальке» с 22 зачетными баллами после 12 туров расположился на пятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидеру чемпионата всего три пункта.
У «кобальтовых» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они победили в трех из них и два матча свели вничью.
В ноябре гельзенкирхенцы провели три поединка. Еще до перерыва на матчи сборных они одолели в гостях 3:2 «Аугсбург» и расписали мировую с «Фортуной» (3:3) дома. После возобновления чемпионата они в Бремене переиграли «Вердер» со счетом 2:1.
На своем поле «Шальке» в этом сезоне играет неплохо, проиграв на старте сезона только «Баварии» (0:3). После чего «шахтеры» две игры выиграли и трижды сыграли вничью, разница мячей — 9:8.
«Унион»
«Унион», который проводит свой дебютный сезон в элите немецкого сезона, после 12 матчей набрал 16 очков и идет на 11 месте, с опережением в четыре балла опасной зоны.
Сейчас у берлинцев 4-матчевая победная серия с учетом всех турниров, начавшаяся еще в конце прошлого месяца с гостевой победы в Кубке Германии над «Фрайбургом» (3:1).
Затем «железные» вышли победителями в трех поединках БЛ кряду, поочередно одолев на своем поле «Герту» (1:0), «Майнц» (3:2) в гостях и в последнем туре дома «Боруссию» М со счетом 2:0.
В пяти выездных встречах текущей БЛ «Унион» добыл одну викторию, раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 5:8.
Прогноз на «Шальке» — «Унион»
Прогнозируем, что «Шальке», находящийся в лидирующей компании, на своей арене обыграет новичка элиты, т.с. прервав его победную серию. 0