«Шальке» — «Унион». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Германии 29 ноября 2019 года

В пятницу, 29 ноября, «Шальке» в поединке 13-го тура немецкой Бундеслиги примет берлинский «Унион». Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арена», начнется в 22:30 по Москве. Прогноз на «Шальке» — «Унион».

«Шальке»

«Шальке» с 22 зачетными баллами после 12 туров расположился на пятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидеру чемпионата всего три пункта.

У «кобальтовых» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они победили в трех из них и два матча свели вничью.

В ноябре гельзенкирхенцы провели три поединка. Еще до перерыва на матчи сборных они одолели в гостях 3:2 «Аугсбург» и расписали мировую с «Фортуной» (3:3) дома. После возобновления чемпионата они в Бремене переиграли «Вердер» со счетом 2:1.

На своем поле «Шальке» в этом сезоне играет неплохо, проиграв на старте сезона только «Баварии» (0:3). После чего «шахтеры» две игры выиграли и трижды сыграли вничью, разница мячей — 9:8.

«Унион»

«Унион», который проводит свой дебютный сезон в элите немецкого сезона, после 12 матчей набрал 16 очков и идет на 11 месте, с опережением в четыре балла опасной зоны.

Сейчас у берлинцев 4-матчевая победная серия с учетом всех турниров, начавшаяся еще в конце прошлого месяца с гостевой победы в Кубке Германии над «Фрайбургом» (3:1).

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Затем «железные» вышли победителями в трех поединках БЛ кряду, поочередно одолев на своем поле «Герту» (1:0), «Майнц» (3:2) в гостях и в последнем туре дома «Боруссию» М со счетом 2:0.

В пяти выездных встречах текущей БЛ «Унион» добыл одну викторию, раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 5:8.

Прогноз на «Шальке» — «Унион»

Прогнозируем, что «Шальке», находящийся в лидирующей компании, на своей арене обыграет новичка элиты, т.с. прервав его победную серию. 0