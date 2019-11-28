«Трабзонспор» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, турецкий «Трабзонспор» будет принимать на своем поле испанский «Хетафе» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 18:50 мск. Прогноз на «Трабзонспор» — «Хетафе».

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» замыкает квартет С, заработав в четырех встречах всего лишь один пункт. От второй позиции команда отстает на пять пунктов и в случае неудачи лишится шансов на выход в плей-офф.

Стартовали турки на групповом этапе ЛЕ с гостевого поражения от «Хетафе» (0:1), после чего расписали дома мировую с «Базелем» (2:2), а затем дважды уступили «Краснодару»: 0:2 — дома и 1:3 — в гостях.

Две последние игры «бордово-голубые» победили «всухую», т.с. прервав свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой они трижды проиграли.

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В турнирной таблице чемпионата Турции «Трабзонспор» занимает второе место, уступая первой строке всего лишь два пункта.

«Хетафе»

У «Хетафе» в копилке находится шесть пунктов и вторая строка в группе С, но третий «Краснодар» испанцы опережают только из-за победы в личной встрече.

Начали турнир «городские» с двух викторий кряду, поочередно одолев дома своего предстоящего противника и в гостях российский коллектив — 2:1. Спарка с «Базелем» оказалась неудачной — два поражения (0:1 и 1:2).

«Синие» не могут победить уже в трех играх кряду. После неудачи в Швейцарии он дважды сыграли вничью в чемпионате Испании, где они после 14 туров идут седьмыми.

Прогноз на «Трабзонспор» — «Хетафе»

Прогнозируем, что испанский коллектив, которому очень нужны три очка, добудет нужный результат в Турции и останется на второй строке в группе С. 0