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    Останется ли «Хетафе» на второй строке?

    «Трабзонспор» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Трабзонспор» — «Хетафе»
    Игрок «Хетафе»
    В четверг, 28 ноября, турецкий «Трабзонспор» будет принимать на своем поле испанский «Хетафе» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 18:50 мск. Прогноз на «Трабзонспор» — «Хетафе».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 28 Ноября 2019 года
    Трабзонспор
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    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» замыкает квартет С, заработав в четырех встречах всего лишь один пункт. От второй позиции команда отстает на пять пунктов и в случае неудачи лишится шансов на выход в плей-офф.

    Стартовали турки на групповом этапе ЛЕ с гостевого поражения от «Хетафе» (0:1), после чего расписали дома мировую с «Базелем» (2:2), а затем дважды уступили «Краснодару»: 0:2 — дома и 1:3 — в гостях.

    Две последние игры «бордово-голубые» победили «всухую», т.с. прервав свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой они трижды проиграли.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В турнирной таблице чемпионата Турции «Трабзонспор» занимает второе место, уступая первой строке всего лишь два пункта.

    «Хетафе»

    У «Хетафе» в копилке находится шесть пунктов и вторая строка в группе С, но третий «Краснодар» испанцы опережают только из-за победы в личной встрече.

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    Начали турнир «городские» с двух викторий кряду, поочередно одолев дома своего предстоящего противника и в гостях российский коллектив — 2:1. Спарка с «Базелем» оказалась неудачной — два поражения (0:1 и 1:2).

    «Синие» не могут победить уже в трех играх кряду. После неудачи в Швейцарии он дважды сыграли вничью в чемпионате Испании, где они после 14 туров идут седьмыми.

    Прогноз на «Трабзонспор» — «Хетафе»

    Прогнозируем, что испанский коллектив, которому очень нужны три очка, добудет нужный результат в Турции и останется на второй строке в группе С. 0

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    «Трабзонспор» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Трабзонспор» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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