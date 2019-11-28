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    Оставит ли ЛАСК «Русенборг» с нулем?

    «Русенборг» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Русенборг» — ЛАСК
    Игрок ЛАСКа
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Русенборг» 28 ноября в Тронхейме на стадионе «Леркендал» примет австрийский ЛАСК. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Русенборг» — ЛАСК.

    «Русенборг»

    «Русенборг» в четырех матчах группового этап Лиги Европы не набрал ни одного очка и засел на последнем месте группы D, которую он уже не покинет.

    Начали турнир «маленькие тролли» с выездного поражения от предстоящего соперника со счетом 0:1 а затем были разгромлены дома 1:4 ПСВ.

    Также клуб из Тронхейма проиграл и два поединка португальскому «Спортингу»: 0:1 — на выезде и 0:2 — дома.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    За тур до конца чемпионата Норвегии «Русенборг» расположился на четвертой позиции, и в лучшем случае может улучшить свое положение в турнирной таблице всего на одну строку.

    ЛАСК

    После четырех туров в Лиге Европы коллектив из Линца находится на втором месте в таблице Группы D, имея в активе семь баллов. Третий ПСВ австрийцы опережают только из-за победы в личных встречах.

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    Стартовали «черно-белые» в этом турнире с минимальной домашней победы над норвежцами, после чего уступили в Португалии «Спортингу» со счетом 1:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В третьем туре вице-чемпион Австрии расписал безголевую ничью с ПСВ (0:0) в Голландии, а затем разгромил на своей территории эйндховенцев — 4:1.

    На данный момент у ЛАСК 6-матчевая победная серия, где команда пропустила всего лишь два гола. В чемпионате Австрии после 15 туров она идет второй, с отставанием в один пункт от лидирующего «РБ Зальцбург».

    Прогноз на «Русенборг» — ЛАСК

    Прогнозируем, что австрийский коллектив сможет одолеть аутсайдера группы и приблизит свой выход в 1/16 финала ЛЕ. 0

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