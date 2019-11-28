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    «Истанбул Башакшехир» — «Рома». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Рома»
    Игроки «Ромы»
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» 28 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Рома».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.95
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    «Истанбул Башакшехир»

    За четыре матча турецкая команда смогла заработать 7 очков, чего оказалось достаточным для того лидерства в турнирной таблице Группы J.

    А началась еврокубковая кампания для подопечных Окана Бурука с разгромного поражения в Риме от «Ромы» (0:4). А в следующем поединке «Истанбул Башакшехир» расписал мировую с «Боруссией» М (1:1).

    Но в третьем и четвертом турах группового этапа Лиги Европы турецкая команда дважды взяла верх над австрийским «Вольфсбергом» — 1:0 и 3:0.

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    Затем в чемпионате Турции «Истанбул Башакшехир» победил «Анкарагюджю» (2:1), а также разобрался с «Галатасараем» (1:0).

    «Рома»

    На данный момент римская команда идет третьей в турнирной таблице Группы J с 5 очками на счету. Столько же баллов имеет и «Боруссия» М, а в спину итальянцам дышит «Вольфсберг» с 4 пунктами.

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  • 25/11/2019

    • На старте Лиги Европы «волки» порадовали домашнюю публику разгромной победой над «Истанбулом Башакшехир» (4:0).

    А затем подопечные Паулу Фонсеки разошлись миром с «Вольфсбергом» (1:1) и «Боруссией» М (1:1). 7 ноября желто-красные потерпели поражение от клуба из Менхенгладбаха (1:2).

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    Еще одна потеря очков случилась и в поединке чемпионата Италии против «Пармы» (0:2), но в 13 туре Серии А римляне легко разобрались с «Брешией» (3:0).

    Прогноз

    Победа «Истанбула Башакшехир» в игре 5 тура оценивается коэффициентом 3.65, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,59, а на победу «Ромы» — 2,05.

    Если римская команда намерена пройти в плей-офф, ей необходимо отбирать очки на выезде у турков. Наш прогноз на матч — «Рома» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0

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    «Истанбул Башакшехир» — «Рома». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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