«Александрия» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы украинская «Александрия» во Львове сыграет с немецким «Вольфсбургом». Игра начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Александрия» — «Вольфсбург».

«Александрия»

«Александрия» в четырех поединках заработала три балла и замыкает квартет I, отставая всего на два очка от второго проходного места.

Начали этот турнир «олени» с выездного поражения от предстоящего противника со счетом 1:3, после чего они не знают здесь горечи поражений, но и не побеждают.

Сперва украинский коллектив поделил очки на своем поле с бельгийским «Гентом» (1:1), а затем дважды расписал мировые с французским «Сент-Этьеном» (1:1 и 2:2).

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На данный момент у александрийцев 7-матчевая беспроигрышная серия. В своей последней игре они нанесли домашнее поражение «Заря» (1:0) в чемпионате Украины, где идут пятыми.

«Вольфсбург»

У «Вольфсбурга» на счету находится пять зачетных баллов, с которыми он расположился на второй строке в группе, опережая своих преследователей на два очка.

Начали «волки» с победы над предстоящим противником, после чего сыграли в гостях 1:1 с «Сент-Этьеном», затем расписали мировую с «Гентом» (2:2) дома и проиграли ему на своей территории со счетом 1:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

Обыграв на выходных в чемпионате Германии в гостях 2:0 «Айнтрахт», «зелено-белые» смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию, из которых четыре последних матча они проиграли, пропустив за тот период аж 14 мячей при двух забитых.

В турнирной таблице Бундеслиги «Вольфсбург» идет на седьмом месте, но от лидера первенства отстает всего лишь на пять пунктов.

Прогноз на «Александрия» — «Вольфсбург»

«Александрия» неплохо зарекомендовала себя в этом турнире. Предлагаем поставить с форой на украинскую команду. 0