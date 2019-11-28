«Александрия» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

«Александрия»
«Александрия» в четырех поединках заработала три балла и замыкает квартет I, отставая всего на два очка от второго проходного места.
Начали этот турнир «олени» с выездного поражения от предстоящего противника со счетом 1:3, после чего они не знают здесь горечи поражений, но и не побеждают.
Сперва украинский коллектив поделил очки на своем поле с бельгийским «Гентом» (1:1), а затем дважды расписал мировые с французским «Сент-Этьеном» (1:1 и 2:2).
На данный момент у александрийцев 7-матчевая беспроигрышная серия. В своей последней игре они нанесли домашнее поражение «Заря» (1:0) в чемпионате Украины, где идут пятыми.
«Вольфсбург»
У «Вольфсбурга» на счету находится пять зачетных баллов, с которыми он расположился на второй строке в группе, опережая своих преследователей на два очка.
Начали «волки» с победы над предстоящим противником, после чего сыграли в гостях 1:1 с «Сент-Этьеном», затем расписали мировую с «Гентом» (2:2) дома и проиграли ему на своей территории со счетом 1:3.
Календарь и таблица Лиги Европы
Обыграв на выходных в чемпионате Германии в гостях 2:0 «Айнтрахт», «зелено-белые» смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию, из которых четыре последних матча они проиграли, пропустив за тот период аж 14 мячей при двух забитых.
В турнирной таблице Бундеслиги «Вольфсбург» идет на седьмом месте, но от лидера первенства отстает всего лишь на пять пунктов.
Прогноз на «Александрия» — «Вольфсбург»
«Александрия» неплохо зарекомендовала себя в этом турнире. Предлагаем поставить с форой на украинскую команду. 0