«Реал» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.53) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — ПСЖ.

«Реал»

После четырех поединков на евроарене команда из столицы Испании смогла занять второе место в Группе A с 7 баллами в активе. От парижан мадридцы отстают на 5 пунктов.

Старт нынешнего сезона в Лиге чемпионов для коллектива Зидана вышел ужасным. На «Парк де Пренс» гости пропустили три гола, ничем при этом не ответив (0:3).

А затем на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» расписал мировую с «Брюгге» (2:2). Первая победа в ЛЧ была добыта «сливочными» в Стамбуле в поединке с «Галатасараем» (1:0). А во второй встрече с турками мадридцы выиграли крупно — 6:0.

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Чуть позже в 13 туре испанской Примеры «королевский клуб» разгромил «Эйбар» (4:0), а в следующем матче Ла Лиги «Реал» разобрался с «Реалом Сосьедад» (3:1). В домашнем первенстве столичная команда вместе с «Барселоной» имеют по 28 очков.

ПСЖ

В своих четырех встречах под эгидой УЕФА клуб из столицы Франции завоевал максимальное количество очков. С 12 баллами команда уверенно заняла первое место в таблице.

После яркой победы в родных стенах над мадридским «Реалом» (3:0) подопечные Томаса Тухеля довольно скромно разобрались на выезде с «Галатасараем» (1:0).

В следующем туре дубль Икарди и хет-трик Мбаппе подарили парижанам три очка в поединке против «Брюгге» (5:0). А во второй встрече с бельгийцами единственный гол забил Мауро Икарди (1:0).

Чуть позже в 13 туре французского первенства красно-синие взяли верх над «Брестом» (2:1), а в последней на данный момент игре ПСЖ был сильнее «Лилля» (2:0).

Прогноз

На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,70, а на победу ПСЖ — 2,90.

Мадридцы, безусловно, попытаются взять реванш у парижан за унижение во Франции. Сейчас атака команды Зидана находится в хорошей форме, как и нападение ПСЖ. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,53. 0