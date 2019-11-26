ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Влашич забил единственный голСлучайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очков «Каролина»НХЛ.«Флорида» уступила «Баффало», «Каролина» продлила серию поражений «Детройта» Лео МессиПримера. «Барселона» победила «Леганес», «Атлетико» не справился с «Гранадой», «Реал» сильнее «Реал Сосьедада»
  • 07:49
    • «Бруклин» выиграл дерби у «Нью-Йорка», «Сакраменто» победил «Вашингтон»
  • 07:00
    • Стало известно место подготовки сборной России к Евро-2020
  • 01:02
    • «Севилья» одолела «Вальядолид» и вышла на третье место в Примере
  • 00:54
    • «Марсель» обыграл «Тулузу» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1
  • 00:10
    • Испания выиграла Кубок Дэвиса
  • 21:25
    • «МЮ» упустил победу над «Шеффилдом»
  • 20:57
    • Гол Влашича принес ЦСКА над «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Увидит ли публика на «Бернабеу» голевую феерию?

    «Реал» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.53) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз на «Реал» — ПСЖ
    Карим Бензема
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — ПСЖ.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 26 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.90
  • Играть!
    •

    «Реал»

    После четырех поединков на евроарене команда из столицы Испании смогла занять второе место в Группе A с 7 баллами в активе. От парижан мадридцы отстают на 5 пунктов.

    Старт нынешнего сезона в Лиге чемпионов для коллектива Зидана вышел ужасным. На «Парк де Пренс» гости пропустили три гола, ничем при этом не ответив (0:3).

    А затем на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» расписал мировую с «Брюгге» (2:2). Первая победа в ЛЧ была добыта «сливочными» в Стамбуле в поединке с «Галатасараем» (1:0). А во второй встрече с турками мадридцы выиграли крупно — 6:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Чуть позже в 13 туре испанской Примеры «королевский клуб» разгромил «Эйбар» (4:0), а в следующем матче Ла Лиги «Реал» разобрался с «Реалом Сосьедад» (3:1). В домашнем первенстве столичная команда вместе с «Барселоной» имеют по 28 очков.

    ПСЖ

    В своих четырех встречах под эгидой УЕФА клуб из столицы Франции завоевал максимальное количество очков. С 12 баллами команда уверенно заняла первое место в таблице.

  • Неуважительно, неправильно, неблагородно? Мадридисты взбешены поступком Бейла
  • Вопрос с уходом валлийского вингера из «Реала», похоже, уже решен
  • 22/11/2019

    • После яркой победы в родных стенах над мадридским «Реалом» (3:0) подопечные Томаса Тухеля довольно скромно разобрались на выезде с «Галатасараем» (1:0).

  • Еще прогноз
  • «Реал» — ПСЖ: прогноз на фору

    • В следующем туре дубль Икарди и хет-трик Мбаппе подарили парижанам три очка в поединке против «Брюгге» (5:0). А во второй встрече с бельгийцами единственный гол забил Мауро Икарди (1:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    Чуть позже в 13 туре французского первенства красно-синие взяли верх над «Брестом» (2:1), а в последней на данный момент игре ПСЖ был сильнее «Лилля» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,70, а на победу ПСЖ — 2,90.

    Мадридцы, безусловно, попытаются взять реванш у парижан за унижение во Франции. Сейчас атака команды Зидана находится в хорошей форме, как и нападение ПСЖ. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня на 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Галатасарай — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Локомотив — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аталанта — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Прогноз на матч Емельяненко — Кокляев
  • Бокс
  • 29/11/2019 в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурисио Почеттино
  • Не время горевать. Почеттино потерял работу, но его лучшие дни — впереди
    • 23:57 22/11/2019     Артем Дзюба
  • «Рубин» дал бой чемпиону. «Зениту» пришлось несладко
    • 18:19 23/11/2019     Гжегож Крыховяк
  • «Локо» не сможет — Крыховяк поможет. Поляк вытащил команду на себе
    • 00:04 23/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Реал» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.53) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года. Прогноз на «Реал» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Рияд Марез Футбол АПЛ. «Ман Сити» одолел «Челси», «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «МЮ» упустил победу над «Шеффилдом»Обзор матчей 13 тура АПЛ Вчера в 23:020
  • 08:18
    • «Фламенго» — чемпион Бразилии
  • 08:51
    • Почеттино может возглавить «Арсенал»
  • 08:37
    • Бубнов: «Спартак» стал более сбалансированным, чем раньше
    Крыховяк принес победу «Локо» Футбол РПЛ. «Локо» с трудом обыграл «Тамбов», «Зенит» выиграл у «Рубина», «Спартак» не забил в ЕкатеринбургеРезультаты матчей 17-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:000
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Астон Вилла» свою неудачную серию
  • 3.51
    •
  • 08:03
    • Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
  • 00:39
    • Сульшер: Мы могли забить четвертый мяч до того, как «Шеффилд» сравнял
  • 00:30
    • Малком: Получаю сообщения с просьбами вернуться в «Барселону»
    Давид Сильва и Кевин Де Брейне Футбол По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»Команда Пепа Гвардиолы отдала владение сопернику, но отлично среагировала на пропущенный мяч Вчера в 14:431
  • 20:42
    • Черевченко: Скоро этой работы у меня может и не быть
  • 19:07
    • «Рома» разгромила «Брешию», «Лацио» победил «Сассуоло»
  • 19:00
    • «Монако» с Головиным уступил «Бордо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие