«Вальядолид» — «Севилья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года

В 14 туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Севилья».

«Вальядолид»

После 13 поединков чемпионата коллектив из одноименного испанского города имеет на своем счету 17 очков, вследствие чего команда занимает 13 место в таблице.

В 8 туре Примеры на своем поле хозяевам удалось завоевать 1 балл в противостоянии с «Атлетико» (0:0). Ничьей завершилась и выездная встреча с «Атлетиком» (1:1).

А в десятом матче в рамках Ла Лиги «Вальядолид» разобрался с «Эйбаром» (2:0). Чуть позже на «Камп Ноу» гости были разгромлены «Барселоной» (5:1).

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Затем подопечные Серхио Гонсалеса одолели «Мальорку» (3:0), но спустя неделю бело-фиолетовые оказались слабее «Алавеса» (3:0). 14 ноября испанский клуб взял верх над румынским «Газ Метаном» в товарищеской игре (1:0).

«Севилья»

В своих 13 матчах сезона команда из Севильи сумела набрать 24 балла, что позволило ей занять 4 место в таблице. От «Барсы» и «Реала» этот коллектив отстает на 1 пункт.

Последний раз красно-белые проигрывали 6 октября. Тогда в 8 туре Примеры на «Камп Ноу» гости были разгромлены сине-гранатовыми (4:0).

Затем «Севилья» одолела «Леванте» (1:0), разобралась с клубом «Дюделанж» в Лиге Европы (3:0) и взяла верх над «Хетафе» (2:0). После этого подопечные Юлена Лопетеги разошлись миром с «Валенсией» (1:1) и «Атлетико» (1:1).

В очередном поединке на евроарене севильцы разгромили «Дюделанж» (2:5), а несколькими днями позже эта команда победила «Бетис» (1:2).

Прогноз

На победу «Вальядолида» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,20, на ничью — 3,65, а на победу «Севильи» — 1,92.

Несмотря на статус фаворита, команде Лопетеги будет нелегко победить хозяев. От грядущего поединка ожидаем много забитых мячей. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,85. 0