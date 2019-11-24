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    В каком темпе будет проходить матч на «Хосе Соррилья»?

    «Вальядолид» — «Севилья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Севилья»
    Серхио Регилон
    В 14 туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.85
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    «Вальядолид»

    После 13 поединков чемпионата коллектив из одноименного испанского города имеет на своем счету 17 очков, вследствие чего команда занимает 13 место в таблице.

    В 8 туре Примеры на своем поле хозяевам удалось завоевать 1 балл в противостоянии с «Атлетико» (0:0). Ничьей завершилась и выездная встреча с «Атлетиком» (1:1).

    А в десятом матче в рамках Ла Лиги «Вальядолид» разобрался с «Эйбаром» (2:0). Чуть позже на «Камп Ноу» гости были разгромлены «Барселоной» (5:1).

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    Затем подопечные Серхио Гонсалеса одолели «Мальорку» (3:0), но спустя неделю бело-фиолетовые оказались слабее «Алавеса» (3:0). 14 ноября испанский клуб взял верх над румынским «Газ Метаном» в товарищеской игре (1:0).

    «Севилья»

    В своих 13 матчах сезона команда из Севильи сумела набрать 24 балла, что позволило ей занять 4 место в таблице. От «Барсы» и «Реала» этот коллектив отстает на 1 пункт.

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    • Последний раз красно-белые проигрывали 6 октября. Тогда в 8 туре Примеры на «Камп Ноу» гости были разгромлены сине-гранатовыми (4:0).

    Затем «Севилья» одолела «Леванте» (1:0), разобралась с клубом «Дюделанж» в Лиге Европы (3:0) и взяла верх над «Хетафе» (2:0). После этого подопечные Юлена Лопетеги разошлись миром с «Валенсией» (1:1) и «Атлетико» (1:1).

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    В очередном поединке на евроарене севильцы разгромили «Дюделанж» (2:5), а несколькими днями позже эта команда победила «Бетис» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Вальядолида» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,20, на ничью — 3,65, а на победу «Севильи» — 1,92.

    Несмотря на статус фаворита, команде Лопетеги будет нелегко победить хозяев. От грядущего поединка ожидаем много забитых мячей. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,85. 0

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    «Вальядолид» — «Севилья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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