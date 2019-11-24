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    Наберет ли «Спартак» три очка в Екатеринбурге?

    «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Урал» — «Спартак»
    Доменико Тедеско
    В воскресенье, 24 ноября, «Урал» на своем поле примет «Спартак» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Урал» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Ноября 2019 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Урал»

    Екатеринбургский «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.

    На счету «шмелей» пять побед, четыре ничьи и семь поражений в 16 сыгранных турах.

    В первом круге на «Открытие Арене» «Урал» обыграл «Спартак» (2:1). Перед перерывом на матчи сборных команда Дмитрия Парфенова проиграла «Оренбургу» (1:2) и разошлась миром с «Ахматом» (0:0).

    На прошлой неделе «шмели» успели провести товарищескую встречу с кипрским «Пафосом», у которого выиграли 2:1.

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    Серьезных кадровых проблем у «Урала» на данный момент нет.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом.

    «Красно-белые» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели семь поражений.

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    В ноябре команду возглавил Доменико Тедеско, под руководством которого она разошлась миром с «Рубином» (0:0), уступила «Арсеналу» (0:1), победила «Локомотив» (3:0) и «Крылья Советов» (2:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Также в конце прошлого месяца москвичи оформили выход в четвертьфинал Кубка России, переиграв «Ростов» (2:1).

    Под вопросом находится участие в матче Ильи Кутепова, который, впрочем, уже занимается в общей группе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Спартака» — 2.00, победа «Урала» — 3.80, ничья — 3.50.

    Первый круг доказал, что «шмели» знают, как играть против «красно-белых», но у нас нет уверенности в том, что на своем поле они сыграют так же успешно, как на «Открытие Арене».

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    С середины сентября подопечные Дмитрия Парфенова не побеждали никого, кроме «Тамбова» (2:1), успев проиграть на своем поле «Зениту» (1:3), ЦСКА (0:3) и «Оренбургу» (1:2).

    В то же время при Тедеско москвичи стали чувствовать себя увереннее, поэтому нам кажется, что они способны побороться за три очка. Наш прогноз — «победа гостей».

    Также мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал "Спартака" больше 1,5» за 2.02. На своем поле «Урал» пропускает часто, так что «красно-белые» должны забить хотя бы парочку голов. 0

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