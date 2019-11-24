«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 24 ноября 2019 года

В 13 туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» Прогноз (к.

«Шеффилд Юнайтед»

На данный момент команда, вышедшая из Чемпионшипа, находится в зоне Лиги Европы. С 17 очками она идет пятой в турнирной таблице, опережая МЮ на 1 пункт.

После вылета от «Сандерленда» в Кубке лиги (0:1) этот коллектив минимально уступил «Ливерпулю» (0:1), а затем «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Уотфордом» (0:0).

В 9 туре АПЛ «клинки» в родных стенах победили «Арсенал» (1:0), а спустя неделю в Лондоне гости не выявили сильнейшего в противостоянии с «Вест Хэмом» (1:1).

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2 ноября подопечные Криса Уайлдера уверенно разобрались с «Бернли» (3:0), а 12 тур Премьер-лиги завершился для «Шеффилда Юнайтед» ничьей в матче с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Манчестер Юнайтед»

Сейчас команда из Манчестера занимает седьмую строчку в таблице с 16 баллами в активе. От зоны Лиги чемпионов этот коллектив отстает пока на 9 пунктов.

После ничейного матча с «Ливерпулем» (1:1) «красные дьяволы» смогли трижды победить в разных турнирах. В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Партизаном» (0:1).

Затем подопечные Уле Гуннара Сульшера одолели «Норвич» в АПЛ (1:3) и «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги (1:2). А 11 тур чемпионата завершился для команды гостевым поражением от «Борнмута» (1:0).

7 ноября «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Партизаном» на евроарене (3:0), а спустя несколько дней «красные дьяволы» победили «Брайтон» (3:1).

Прогноз

На победу «Шеффилда Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,55, на ничью — 3,35, а на победу МЮ — 2,18.

«Клинки» уже доказали, что в текущем сезоне они способны отобрать очки у любого гранда АПЛ, возможно, и «манкунианцам» придется нелегко. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1.64. 0