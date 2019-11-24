«Динамо» Киев — «Мариуполь». Прогноз (к. 2.48) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 24 ноября 2019 года

В воскресенье, 24 ноября, киевское «Динамо» будет принимать на своем поле «Мариуполь» в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Мариуполь».

«Динамо» Киев

Столичная команда идет четвертой в турнирной таблице. С 27 баллами в активе киевляне отстают от лидирующего «Шахтера» на целых 16 пунктов («горняки» свой матч в этом туре уже выиграли), а «Десна» опережает «Динамо» только по дополнительным показателям. У идущей второй «Зари» — на одно очко больше.

До прошлого тура последнее поражение у команды Алексея Михайличенко было еще в середине сентября от «Десны» (1:2).

В прошлом туре динамовцы гостили у «Шахтера» и уступили со счетом 0:1. Поединок завершился скандалом на почве расизма, в дальнейшем киевляне были оштрафованы за поведение их болельщиков на 500 тысяч гривен.

Все прогнозы на футбол

Во время международной паузы динамовцы в товарищеском поединке разбили «Оболонь-Бровар» — 5:0.

В Лиге Европы «Динамо» добыло одну победу и в трех последних поединках сыграло вничью, продолжая борьбу с «Копенгагеном» за лидерство в группе.

«Мариуполь»

Если динамовцы выступали за национальные сборные в отборе Евро-2020, то у «Мариуполя» просто была пауза на отдых.

После 14 туров «Мариуполь» идет шестым в турнирной таблице УПЛ, одержав четыре победы при пяти ничьих и пяти поражениях. Продвигаться выше тяжеловато, ведь отрыв «Александрии» составляет целых семь очков, а сзади в двух пунктах идет «Олимпик».

В последних пяти матчах азовцы одержали три победы, один раз проиграли и однажды сыграли вничью. Команда 30 сентября вышла в четвертьфинал Кубка Украины, а в прошлом туре УПЛ не смогла обыграть «Карпаты» — 2:2.

Прогноз

На победу «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1.22, на ничью они предлагают котировку 6.30, а на победу «Мариуполя» — 13.0.

Много ходит слухов о том, что «Мариуполь» — «дочка» донецкого «Шахтера», а игры команды с киевлянами давно стали принципиальнейшим событием. Именно в этих матчах «Мариуполь» чаще всего прыгает выше головы и отдает максимум сил.

Ряд динамовцев вернется из сборных, поэтому не стоит ждать от хозяев феерии, да еще и против непростого соперника. Предлагаем поставить на победу «Динамо» в один мяч или ничью за 2.48. 0