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    «Зенит» снова обыграть «Рубин»?

    «Рубин» — «Зенит». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Рубин» — «Зенит»
    Игроки «Зенита»
    В субботу, 23 ноября, казанский «Рубин» на стадионе «Центральный» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги примет питерский «Зенит». Начало встречи — в 14:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Ноября 2019 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.47
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    «Рубин»

    Казанский коллектив после 16 игр находится в зоне переходных матчей, имея в своей копилке 17 очков. Отставание от «Крылышек», расположенных на спасительном, 12 месте, составляет один балл.

    Стоит отметить, что за последние четыре поединка чемпионата страны «рубиновые» не забили ни одного гола. Сперва в трех матчах, против «Спартака», «Урала» и «Крыльев Советов», были зафиксированы ничьи 0:0.

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    А в последней игре, которая состоялась перед международным перерывом, казанцы на своей территории уступили московскому «Динамо» со счетом 0:1, пропустив еще в середине первого тайма.

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    • На своем поле «Рубин» в текущем сезоне РПЛ провел восемь матчей, в которых трижды победил при двух ничьих и трех поражениях, разница мячей — 4:6.

    «Зенит»

    «Зенит» в 16 поединках набрал 36 пунктов и идет во главе турнирной таблицы РПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.

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    • На внутренней арене «сине-бело-голубые» последний раз проигрывали еще в конце сентября, минимально уступив тогда в гостях «Локомотиву» со счетом 0:1. После чего выиграли четыре встречи и раз сыграли вничью в чемпионате.

    Непосредственно перед матчами сборных, питерцы одолели в гостях тульский «Арсенал» (1:0), а перед этим они проиграли в Лиге чемпионов немецкому «РБ Лейпциг» (0:2) дома.

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    В девяти выездных встречах этого розыгрыша РПЛ «Зенит» добыл семь побед и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 13:3.

    В первом круге «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» со счетом 5:0. В прошлом сезоне эти коллективы обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 1:0.

    Прогноз на «Рубин» — «Зенит»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.50.

    На викторию «Рубина» дают — 7.50, ничья оценена — в 3.80.

    Прогнозируем, что лидер российского первенства сможет добыть три очка в игре с кризисным соперником, и игра будет малорезультативной. 0

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